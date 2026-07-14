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Invasão para grafitar a futura estação de Metro da Estrela termina com cinco detenções

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos, foram intercetados já no interior da infraestrutura.
Redação
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Invasão para grafitar a futura estação de Metro da Estrela termina com cinco detenções

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Uma ação que terá sido planeada para deixar marcas nos túneis da futura estação de Metro da Estrela, em Lisboa, terminou com cinco detenções.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos, foram intercetados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) já no interior da infraestrutura em construção, depois de alegadamente terem acedido de forma ilegal à zona reservada da obra.

A intervenção policial aconteceu após um alerta para movimentos suspeitos nas instalações.

Material utilizado para grafitis foi apreendido

Quando foram abordados pelos agentes, os cinco homens tinham consigo diverso material habitualmente associado à realização de grafitis.

Entre os objetos apreendidos encontravam-se, segundo o Correio da Manhã, várias latas de tinta em spray e máscaras de proteção. A polícia encontrou ainda câmaras de gravação, que poderiam ter servido para filmar toda a incursão.

Metro de Lisboa deverá avançar com queixa

O Metropolitano de Lisboa foi informado da ocorrência e deverá formalizar, segundo a mesma fonte, uma queixa pelos danos provocados e pela intrusão numa área de acesso condicionado.

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Suspeitos responderão em tribunal

Depois de identificados e detidos, os cinco homens serão presentes às autoridades judiciais para primeiro interrogatório, mas aguardam em liberdade.

O processo segue agora os trâmites legais.

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Metro da Estrela
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Grafitis
Acesso ilegal

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