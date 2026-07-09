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Invadiu a casa da antiga companheira, esfaqueou o atual namorado e fugiu com o filho de dois anos em Évora

O homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária.
Redação
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Invadiu a casa da antiga companheira, esfaqueou o atual namorado e fugiu com o filho de dois anos em Évora

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 27 anos, fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada, violência doméstica e detenção de arma proibida, na sequência de um ataque ocorrido na madrugada de 5 de julho, no concelho de Redondo, distrito de Évora.

Em comunicado a PJ revelou que o suspeito, um cidadão estrangeiro, terá arrombado a porta da residência da ex-companheira, entrando na habitação armado com um pau e uma faca.

Atual companheiro da vítima foi esfaqueado

De acordo com a investigação, o homem agrediu o atual companheiro da ex-mulher, atingindo-o com dois golpes de faca. A ex-companheira também foi vítima de violência durante o ataque.

Após a agressão, o suspeito abandonou o local levando consigo o filho de ambos, uma criança de apenas dois anos.

As duas vítimas receberam assistência médica no Hospital de Évora, tendo entretanto tido alta hospitalar.

Criança encontrada no dia seguinte

Perante a fuga do suspeito com o menor, a Unidade Local de Investigação Criminal de Évora desenvolveu diligências urgentes para localizar ambos.

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A criança foi encontrada ao final do dia 6 de julho numa habitação de um familiar próximo, em Montemor.

De acordo com a PJ, o menor estava bem e foi entregue à progenitora.

O homem será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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