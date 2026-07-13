segunda-feira, 13 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Interior Norte continua sob forte risco de incêndio. Oito concelhos de Vila Real e Bragança estão no nível máximo de alerta

Além dos concelhos em perigo máximo, grande parte do território continental permanece sob níveis de risco muito elevado ou elevado.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Interior Norte continua sob forte risco de incêndio. Oito concelhos de Vila Real e Bragança estão no nível máximo de alerta

Autocarro com 15 crianças intercetado pela GNR a caminho da praia. Condutor não tinha Carta de Qualificação de Motorista

O tempo quente e seco continua a agravar o risco de incêndio rural em Portugal. Esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito concelhos dos distritos de Vila Real e Bragança em perigo máximo, o nível mais elevado da escala utilizada para avaliar a probabilidade de ocorrência e propagação de incêndios.

Entre os concelhos abrangidos encontram-se Valpaços (Vila Real), Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Alfândega da Fé, Mogadouro, Miranda do Douro e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também mais de 80 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Beja, Portalegre e Faro em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Condições meteorológicas continuam a favorecer a propagação de incêndios

A classificação diária do IPMA resulta da combinação de vários fatores meteorológicos, como a temperatura do ar, a humidade relativa, a intensidade do vento e a quantidade de precipitação registada nos últimos dias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com temperaturas elevadas, vegetação seca e baixos níveis de humidade, o interior Norte reúne atualmente as condições mais propícias ao aparecimento e rápida propagação de incêndios rurais.

Além dos concelhos em perigo máximo, grande parte do território continental permanece sob níveis de risco muito elevado ou elevado.

Restrições reforçadas nos concelhos em risco máximo

Sempre que é declarado perigo máximo de incêndio entram em vigor várias restrições destinadas a reduzir o risco de ignições.

Entre as atividades condicionadas encontram-se as queimadas e queimas, a utilização de máquinas agrícolas ou florestais suscetíveis de produzir faíscas e o lançamento de fogo de artifício ou outros artigos pirotécnicos, salvo em situações devidamente autorizadas.

As autoridades apelam ainda à população para que evite comportamentos de risco, sobretudo nas horas de maior calor, e mantenha uma atenção permanente às recomendações da Proteção Civil.

Temas

Alerta
Bragança
Vila Real
Incêndios
IPMA

Leia também

"92% dos exames estão corrigidos, estamos a caminho dos 93, a cadência está a ser muito elevada": Ministro da Educação garante que notas dos exames serão divulgadas na sexta-feira

Fernando Alexandre assegura que o calendário será cumprido, apesar dos problemas técnicos que marcaram o arranque da correção das provas.
"92% dos exames estão corrigidos, estamos a caminho dos 93, a cadência está a ser muito elevada": Ministro da Educação garante que notas dos exames serão divulgadas na sexta-feira

Ficam em prisão preventiva os dez elementos da claque "No Name Boys" devido a confrontos antes do Sporting-Benfica em futsal

Os factos remontam ao dia 19 de fevereiro, quando centenas de adeptos dos dois clubes se envolveram em confrontos nas imediações do Estádio José Alvalade, antes do dérbi de futsal disputado no Pavilhão João Rocha.
Ficam em prisão preventiva os dez elementos da claque "No Name Boys" devido a confrontos antes do Sporting-Benfica em futsal

Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

O acidente aconteceu por volta das 07h30 desta segunda-feira.
Veículo pesado despista-se na EN4 em Borba. Condutor teve de ser desencarcerado

Mais vistos

Destaques