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Inteligência artificial conquista espaço na saúde entre os portugueses, revela estudo

Cerca de 51% dos portugueses recorre a ferramentas de inteligência artificial, em vez de consultar o médico.
Redação
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Inteligência artificial conquista espaço na saúde entre os portugueses, revela estudo

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

A inteligência artificial está a ganhar cada vez mais espaço na forma como os portugueses procuram informação sobre saúde. Um estudo recente revela que cerca de 51% dos portugueses recorre a ferramentas de inteligência artificial, em vez de consultar o médico.

Os dados constam do relatório STADA Health Report 2026, que envolveu 20.000 entrevistados, e colocou Portugal na 15.ª posição entre 20 países. Cazaquistão lidera na primeira posição (74%) e Uzbequistão está no último lugar da tabela (45%).

Segundo o relatório, cerca de 30% dos portugueses usam IA para para interpretar diagnósticos médicos, tornando esta a utilização mais frequente. Outros 22% recorrem à tecnologia para obter informação sobre prevenção de doenças, enquanto 13% a utilizam para preparar consultas médicas.

Há ainda 11% que procuram uma segunda opinião através destas plataformas, enquanto 6% admite utilizá-las como apoio em questões relacionadas com a saúde mental. Apesar do crescimento desta tendência, 49% dos portugueses afirma não recorrer à inteligência artificial para qualquer assunto relacionado com a saúde.

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Muitos aceitariam partilhar o historial clínico

Quatro em cada dez portugueses (41%) afirmam que estariam disponíveis para armazenar o seu historial clínico e outros dados de saúde num sistema de inteligência artificial, caso isso permitisse melhorar diagnósticos, tratamentos ou estratégias de prevenção.

Receio de erros continua a ser a principal preocupação

Apesar da crescente utilização destas ferramentas, a confiança dos portugueses na inteligência artificial continua a ser limitada.

O maior receio prende-se com a possibilidade de a tecnologia produzir diagnósticos incorretos ou cometer erros clínicos, preocupação partilhada por 61% dos inquiridos, um valor superior ao registado na média europeia.

A proteção dos dados pessoais surge como outra preocupação relevante: 46% teme uma utilização indevida das informações clínicas, enquanto 43% receia que a expansão da inteligência artificial reduza o contacto humano entre médicos e doentes.

Diagnósticos mais rápidos são vistos como vantagem

Apesar das reservas, os portugueses reconhecem vantagens na utilização da inteligência artificial na área da saúde.

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Mais de metade dos participantes considera que esta tecnologia poderá acelerar a identificação de doenças e tornar os diagnósticos mais rápidos.

Outros acreditam que poderá facilitar o acesso aos cuidados de saúde, sobretudo em regiões mais isoladas ou com menor cobertura médica, enquanto uma parte significativa entende que a IA poderá ajudar os profissionais a manterem-se atualizados relativamente aos mais recentes avanços científicos.

Europa de Leste mais recetiva à inteligência artificial

A análise internacional conclui que a aceitação da inteligência artificial varia significativamente entre países.

Os mercados da Europa de Leste revelam níveis de confiança superiores aos observados na Europa Ocidental, onde os cidadãos continuam a demonstrar maior prudência relativamente ao recurso a estas ferramentas para decisões clínicas.

Médicos continuam a ser a principal referência

Apesar da crescente presença da inteligência artificial, os profissionais de saúde mantêm-se como a principal fonte de confiança dos cidadãos.

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Segundo o relatório, 77% dos europeus continua a recorrer ao médico de família ou a outros profissionais para tomar decisões relacionadas com a sua saúde, enquanto cerca de oito em cada dez prefere consultas presenciais em vez de atendimento exclusivamente digital.

O estudo foi realizado pelo instituto internacional Human8, a pedido do grupo farmacêutico STADA, através de um inquérito online realizado em vários países como: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Cazaquistão, Espanha, França, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Suíça, Chéquia e Uzbequistão.

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