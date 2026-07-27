Inscrições para a época especial dos exames nacionais arrancam hoje. Saiba quem pode candidatar-se

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Arranca esta segunda-feira o período de inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário, uma medida extraordinária criada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação para minimizar o impacto dos atrasos na divulgação das classificações.
As inscrições decorrem até sexta-feira e destinam-se aos alunos que reuniam condições para realizar exames na 2.ª fase, independentemente de terem efetuado essas provas.
Exames realizam-se entre 3 e 8 de setembro
A época especial decorrerá entre 3 e 8 de setembro, permitindo aos estudantes repetir os exames e beneficiar de mais tempo de preparação.
O Ministério garante que será considerada a melhor classificação obtida entre a 2.ª fase e esta época extraordinária, evitando qualquer prejuízo para os candidatos.
A medida foi anunciada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, na sequência dos problemas registados este ano com a classificação digital dos exames nacionais.
Falhas na correção digital obrigaram a rever calendário
Pela primeira vez, cerca de 300 mil exames do ensino secundário foram classificados através de um sistema digital, mas o novo modelo enfrentou diversas falhas técnicas que provocaram atrasos na correção e na divulgação das notas.
As classificações da 1.ª fase foram conhecidas três dias depois do previsto e, em muitas escolas, as pautas só ficaram disponíveis durante a madrugada.
Além disso, milhares de alunos esperaram vários dias para conhecer os resultados e alguns exames tiveram de ser reclassificados após a deteção de erros em determinadas disciplinas.
Os constrangimentos levaram também ao adiamento da 2.ª fase dos exames nacionais, realizada entre 21 e 24 de julho.
Concurso ao Ensino Superior mantém calendário
Apesar dos problemas registados, o calendário da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior manteve-se inalterado. As candidaturas continuam a decorrer até 6 de agosto.
O Governo considera que a criação desta época especial permite compensar os alunos que possam ter sido prejudicados pelos atrasos na divulgação das classificações.
Fernando Alexandre já pediu desculpa aos estudantes, famílias, professores e escolas pelos constrangimentos provocados pelo novo sistema de classificação. Na passada sexta-feira, o Ministério indicava que ainda existiam cerca de 600 alunos com problemas relacionados com as suas provas.