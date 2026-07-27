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Inscrições para a época especial dos exames nacionais arrancam hoje. Saiba quem pode candidatar-se

Começam esta segunda-feira as inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário, criada de forma excecional após os atrasos na correção digital das provas. Os alunos elegíveis têm até sexta-feira para se inscrever.
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Inscrições para a época especial dos exames nacionais arrancam hoje. Saiba quem pode candidatar-se
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Arranca esta segunda-feira o período de inscrições para a época especial dos exames nacionais do ensino secundário, uma medida extraordinária criada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação para minimizar o impacto dos atrasos na divulgação das classificações.

As inscrições decorrem até sexta-feira e destinam-se aos alunos que reuniam condições para realizar exames na 2.ª fase, independentemente de terem efetuado essas provas.

Exames realizam-se entre 3 e 8 de setembro

A época especial decorrerá entre 3 e 8 de setembro, permitindo aos estudantes repetir os exames e beneficiar de mais tempo de preparação.

O Ministério garante que será considerada a melhor classificação obtida entre a 2.ª fase e esta época extraordinária, evitando qualquer prejuízo para os candidatos.

A medida foi anunciada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, na sequência dos problemas registados este ano com a classificação digital dos exames nacionais.

Falhas na correção digital obrigaram a rever calendário

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Pela primeira vez, cerca de 300 mil exames do ensino secundário foram classificados através de um sistema digital, mas o novo modelo enfrentou diversas falhas técnicas que provocaram atrasos na correção e na divulgação das notas.

As classificações da 1.ª fase foram conhecidas três dias depois do previsto e, em muitas escolas, as pautas só ficaram disponíveis durante a madrugada.

Além disso, milhares de alunos esperaram vários dias para conhecer os resultados e alguns exames tiveram de ser reclassificados após a deteção de erros em determinadas disciplinas.

Os constrangimentos levaram também ao adiamento da 2.ª fase dos exames nacionais, realizada entre 21 e 24 de julho.

Concurso ao Ensino Superior mantém calendário

Apesar dos problemas registados, o calendário da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior manteve-se inalterado. As candidaturas continuam a decorrer até 6 de agosto.

O Governo considera que a criação desta época especial permite compensar os alunos que possam ter sido prejudicados pelos atrasos na divulgação das classificações.

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Fernando Alexandre já pediu desculpa aos estudantes, famílias, professores e escolas pelos constrangimentos provocados pelo novo sistema de classificação. Na passada sexta-feira, o Ministério indicava que ainda existiam cerca de 600 alunos com problemas relacionados com as suas provas.

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