Se tem este produto em casa não o deve usar mais. Infarmed ordena retirada imediata de creme usado em queimaduras e irritações da pele

Relacionados
Infarmed proíbe exportação de 39 medicamentos para evitar falhas no abastecimento em Portugal
Medicamento para prevenção de doenças cardiovasculares em rutura de stock até ao final de julho
Um produto indicado para aliviar queimaduras superficiais, escaldões e irritações cutâneas foi retirado do mercado por decisão do Infarmed, após a autoridade concluir que existia um problema relacionado com a sua classificação regulamentar.
A determinação envolve o Calmidine, um produto comercializado em Portugal pela empresa alemã MedNet GmbH, que deixa de poder ser disponibilizado ou utilizado até novas indicações.
Produto não cumpria regras aplicáveis
Segundo a circular informativa publicada pelo Infarmed, a decisão surgiu na sequência de uma ação de fiscalização ao mercado nacional e da análise da informação disponível sobre o produto.
A autoridade concluiu que o Calmidine está no "mercado indevidamente qualificado do ponto de vista regulamentar enquanto produto cosmético".
O Infarmed esclarece que o produto não deveria ter sido enquadrado nessa categoria, uma vez que "não deve ser qualificado como cosmético por não cumprir os requisitos aplicáveis e estabelecidos" no regulamento europeu relativo aos produtos cosméticos.
Venda suspensa e utilização desaconselhada
Perante esta situação, o Infarmed determinou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do produto dos pontos de venda.
A autoridade apela às entidades que tenham unidades do Calmidine em stock para que não procedam à sua disponibilização e recomenda igualmente aos consumidores que possuam o produto que não o utilizem.
O Infarmed não indicou, nesta fase, a existência de problemas relacionados com efeitos adversos associados ao uso do produto, centrando a decisão na sua incorreta classificação regulamentar.
Produto era apresentado para cuidados da pele
O Calmidine era comercializado como um produto destinado ao alívio de situações comuns como queimaduras ligeiras, escaldões e irritações da pele.
A retirada surge no âmbito das ações de supervisão realizadas pelo regulador português para garantir que os produtos disponíveis no mercado cumprem os requisitos legais aplicáveis e estão corretamente enquadrados de acordo com a sua finalidade.