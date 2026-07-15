Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de protector solar: "Consumidores que tenham o produto em casa não o devem usar"

Detetadas discrepâncias relacionados com a proteção anunciada e outras irregularidades.

O Infarmed determinou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado nacional do Perfect Skin. 50 FPS Protetor Solar, depois de uma ação de fiscalização ter identificado várias não conformidades no produto.

Segundo a autoridade, o protetor solar, cuja Pessoa Responsável é a empresa ACBB Nails, Import & Export, Lda., foi colocado no mercado sem que estivessem assegurados todos os requisitos legais aplicáveis.

Na sequência da análise realizada, a autoridade do medicamento detetou discrepâncias entre o valor do Fator de Proteção Solar (SPF) obtido em laboratório e o indicado na rotulagem do produto. Foi ainda identificada "ausência de fundamentação para o UVA".

A fiscalização concluiu igualmente que a alegação presente na embalagem, "atua 100% contra os raios solares", não cumpre os critérios de veracidade, honestidade e tomada de decisão informada previstos na legislação europeia.

Perante estas conclusões, o Infarmed determinou a retirada imediata do produto do mercado nacional.

A autoridade recomenda que todas as entidades que ainda disponham deste protetor solar deixem de o comercializar ou utilizar e contactem a empresa responsável para obter informações adicionais.

O mesmo alerta é dirigido aos consumidores.

"Os consumidores que possuam este produto não o devem utilizar", refere o Infarmed. A decisão surge no âmbito das ações de fiscalização desenvolvidas pela autoridade para garantir que os produtos cosméticos comercializados em Portugal cumprem os requisitos legais e oferecem aos consumidores informações corretas sobre a proteção que proporcionam.