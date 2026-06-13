Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de mais de 50 cosméticos: saiba se possui algum dos produtos afetados

Caso tenha algum destes produtos em casa, a recomendação é que suspenda a sua utilização até que a situação seja esclarecida, por não estarem assegurados os requisitos legais de segurança.

O Infarmed suspendou com efeito imediato mais de 50 produtos cosméticos FBeauty por não cumprirem requisitos legais exigidos.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde emitiu uma circular onde informa que, após uma denúncia ao Infarmed, uma ação de fiscalização aos produtos cosméditos da empresa FBeauty, Lda, concluiu que estes não cumprem com os requisitos legais estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, bem como no Decreto-Lei n.º 23/2025, de 19 de março.

Isto significa que os produtos foram comercializados "sem que tivesse sido previamente acautelado o cumprimento das boas práticas de fabrico, avaliação de segurança, ficheiro de informação sobre os produtos e rotulagem".

Neste sentido, o Infarmed ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de 53 produtos, disponibilizados numa lista no site da autoridade.

Caso tenha algum destes produtos em casa, a recomendação é que suspenda a sua utilização até que a situação seja esclarecida, por não estarem assegurados os requisitos legais de segurança.