Infarmed manda retirar lote do mercado e alerta doentes para não interromperem tratamento

O Infarmed mandou retirar do mercado um lote do medicamento Salofalk, usado no tratamento de inflamações intestinais, devido a um problema de serialização. Os doentes que utilizem o lote L25428A não devem interromper o tratamento sem consultar o médico.

O Infarmed anunciou esta terça-feira a retirada do mercado de um lote do medicamento Salofalk, utilizado no tratamento de doenças inflamatórias intestinais, depois de ter sido detetado um problema relacionado com a serialização do medicamento.

Em causa está o lote L25428A, com validade até novembro de 2029, do medicamento Salofalk, Messalazina 3000 mg, granulado gastrorresistente de libertação prolongada, comercializado em embalagens de 60 saquetas.

A autoridade nacional do medicamento determinou a suspensão imediata da comercialização deste lote.

As entidades que ainda tenham unidades deste medicamento em stock não podem vendê-las, dispensá-las ou administrá-las, devendo proceder à sua devolução.

Doentes não devem interromper tratamento sem falar com o médico

Apesar da recolha do lote, o Infarmed alerta os doentes que estejam a utilizar este medicamento para não interromperem o tratamento por iniciativa própria.

Segundo a recomendação da autoridade do medicamento, os doentes devem contactar o médico logo que possível, para que seja avaliada a necessidade de substituir o medicamento por uma alternativa.

A retirada está relacionada com um desvio na serialização do lote, um mecanismo de controlo e rastreabilidade dos medicamentos, não sendo indicada na circular qualquer orientação para a interrupção imediata do tratamento por parte dos doentes.

Dr. Falk Pharma Portugal vai recolher o lote

O medicamento é produzido pela Dr. Falk Pharma Portugal, empresa especializada nas áreas da medicina digestiva e metabólica, que irá proceder à recolha do lote identificado.

A decisão do Infarmed aplica-se especificamente ao lote L25428A, não sendo referida na informação divulgada uma suspensão generalizada da comercialização do medicamento Salofalk.

Os doentes que tenham em sua posse embalagens pertencentes ao lote abrangido devem, por isso, confirmar a identificação do medicamento e procurar aconselhamento médico sobre os passos a seguir, sem suspenderem o tratamento sem indicação de um profissional de saúde.