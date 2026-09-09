Infarmed manda recolher dispositivos médicos após relatos de febre, tremores e dores de cabeça

Registados incidentes graves associados à utilização de um produto usado em contexto clínico e encontrou falhas no sistema de qualidade da empresa responsável pelo fabrico. A decisão abrange vários dispositivos médicos da Sterisets Manufacturing.

O Infarmed determinou a suspensão do fabrico, comercialização e utilização de vários dispositivos médicos de soluções estéreis fabricados pela Sterisets Manufacturing, S.A., depois de terem sido comunicados incidentes graves. Nas inspeções realizadas às instalações da empresa, foram ainda encontradas "não conformidade críticas e maiores" em várias áreas.

O que motivou a decisão?

Os incidentes foram registados após a utilização do Citra-lock S 4%, uma solução usada para bloquear cateteres intravenosos e prevenir a coagulação do sangue e infeções.

Entre os sintomas comunicados estavam tremores, febre, dores de cabeça e mal-estar geral. Segundo o Infarmed, os doentes recuperaram sem consequências. Foram também comunicados incidentes graves semelhantes noutros países europeus.

Depois de receber as primeiras notificações, o fabricante adotou medidas internas e iniciou ações de segurança para retirar produtos do mercado.

Uma inspeção do Infarmed às instalações da Sterisets identificou falhas no sistema de gestão da qualidade e de gestão de risco, bem como problemas relacionados com os requisitos de segurança e desempenho dos dispositivos médicos.

Que produtos estão abrangidos?

A decisão do regulador abrange todos os lotes e referências de soluções estéreis fabricados nas instalações da Sterisets.

Entre os produtos abrangidos está o Citra-lock S 4%, uma seringa pré-cheia com solução de citrato de sódio a 4%, e o Steriflush, que inclui seringas pré-cheias com diferentes soluções utilizadas em contexto clínico.

O Infarmed determinou que os dispositivos abrangidos não sejam utilizados e sejam devolvidos ao fornecedor.

A suspensão do fabrico mantém-se até ser verificada a correção das irregularidades identificadas.