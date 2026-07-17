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Infarmed aprova financiamento de tratamento inovador para hipertensão arterial pulmonar

O tratamento reduz, em média, em 84% o risco de agravamento clínico ou até morte prematura.
Redação
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Infarmed aprova financiamento de tratamento inovador para hipertensão arterial pulmonar

Caso Luís Neves. Madeiras do Estado em mesa e bancos do monte alentejano do ministro

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O financiamento de um novo tratamento para a hipertensão arterial pulmonar foi aprovado pelo Infarmed, numa decisão saudada pela Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar (APHP).

O Winrevair® (sotatercept) foi aprovado para ser utilizado em meio hospitalar, em cooperação com outras terapêuticas para a Hipertensão Arterial Pulmonar e para o tratamento de doentes adultos com Classe Funcional II ou III da OMS. O tratamento reduz, em média, em 84% o risco de agravamento clínico ou até morte prematura, de acordo com o comunicado da APHP.

No mesmo comunicado, a associação destaca que “esta é a primeira terapia a atuar diretamente sobre os mecanismos biológicos da doença”. 

A Hipertensão Arterial Pulmonar corresponde ao aumento anormal da pressão nos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões. Afeta sobretudo mulheres jovens, num diagnóstico “avassalador”. “Muitos são forçados a abandonar as suas carreiras e projetos de vida no auge da sua idade produtiva devido a sintomas como cansaço extremo e falta de ar, incapacidade para realizar atividades simples como subir escadas, impossibilidade ou elevado risco em decisões como ter filhos”, destaca a associação. 

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"Até agora, as terapias focavam-se em aliviar os sintomas, sem travar a proliferação celular que torna os vasos sanguíneos mais espessos e rígidos. Esta nova terapia é a primeira a atuar diretamente sobre os mecanismos biológicos da doença", realçam ainda. A presidente da APHP, Reina Vilaça, realça a importância do financiamento deste tipo de terapêuticas para dar “uma nova esperança a estes doentes, muitas vezes esquecidos”.

Neste sentido, a associação reforça a necessidade e compromisso em cooperar com as entidades de saúde para que os doentes elegíveis possam ter acesso rápido e equitativo à nova terapêutica, financiada pela Autoridade Nacional do Medicamento. 

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