Infarmed alerta para rutura de stock de colírio para glaucoma

Medicamento Bglau, utilizado no tratamento do glaucoma e da hipertensão ocular, está indisponível devido a problemas de fabrico. Infarmed autoriza substituição temporária por alternativas com conservante

O Infarmed alertou esta sexta-feira para a rutura de stock do colírio Bglau, utilizado no tratamento do glaucoma e da hipertensão ocular, devido a problemas relacionados com o fabrico. A reposição do medicamento está prevista apenas para o dia 10 de julho.

Numa circular informativa publicada no seu portal, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde informa que o medicamento Bglau 0,7 mg/0,35 ml, colírio, solução em recipiente unidose (embalagem de 60 unidades) encontra-se temporariamente indisponível.

Segundo o Infarmed, trata-se da única apresentação em recipientes unidose que não contém o conservante cloreto de benzalcónio, sendo por isso a opção preferencial para determinados doentes.

Infarmed autoriza substituição temporária

Para evitar interrupções no tratamento e impedir que os doentes tenham de regressar ao médico apenas para obter uma nova receita, o Infarmed determinou que, durante o período de rutura, as prescrições já emitidas e válidas poderão ser satisfeitas com apresentações de brimonidina que contêm conservante.

A medida aplica-se às apresentações identificadas pelos códigos CNPEM 50000969 e 50000926.

Nem todos os doentes podem utilizar a alternativa

A autoridade do medicamento alerta, contudo, que esta substituição não é adequada para pessoas com hipersensibilidade ao cloreto de benzalcónio ou a outros conservantes presentes nas formulações alternativas.

Nestes casos, os doentes deverão contactar o médico assistente para que seja prescrita uma alternativa terapêutica compatível com a sua condição clínica.

O Infarmed recomenda ainda que as embalagens de Bglau sem conservante que ainda possam existir em farmácias ou unidades de saúde sejam reservadas para os doentes cuja substituição seja mais difícil ou clinicamente desaconselhada.

Os colírios contendo brimonidina são utilizados para reduzir a pressão intraocular elevada em doentes com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular, ajudando a prevenir a progressão da doença e a perda de visão.