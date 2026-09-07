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Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal

A Agência Europeia de Medicamentos decidiu rever a segurança dos medicamentos com ferro administrados diretamente na veia, depois de terem sido identificados casos graves de fosfato baixo no sangue e problemas ósseos em doentes que tinham recebido apenas uma ou duas doses. Perceba o que está em causa e quem deve estar atento aos sintomas.
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O Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu início a uma revisão de segurança dos medicamentos que contêm compostos de ferro para administração intravenosa, informa o Infarmed.

Em causa está o risco de hipofosfatemia, ou seja, níveis baixos de fosfato no sangue, e de problemas ósseos associados, entre os quais a osteomalacia, que corresponde ao amolecimento dos ossos. O fosfato é essencial para manter os ossos saudáveis e, quando os seus níveis descem demasiado, pode surgir osteomalacia, com sintomas como dor óssea e, nalguns casos, fraturas, segundo a circular da autoridade do medicamento.

Estes medicamentos são utilizados para tratar a deficiência de ferro e a anemia por deficiência de ferro, uma condição caracterizada por níveis baixos de glóbulos vermelhos, quando o ferro tomado por via oral não é suficientemente eficaz, não pode ser utilizado ou quando é necessário repor rapidamente os níveis de ferro no organismo.

O que despoletou a revisão

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A investigação surge na sequência de notificações que levantaram dúvidas sobre a eficácia das medidas atualmente em vigor para reduzir este risco nos medicamentos com carboximaltose férrica. Entre os casos reportados encontram-se situações graves de hipofosfatemia, algumas das quais evoluíram para osteomalacia, em doentes que tinham recebido apenas uma ou duas doses e que não apresentavam quaisquer fatores de risco conhecidos.

Há ainda outro fator que preocupa as autoridades: em alguns casos verificaram-se atrasos no diagnóstico da hipofosfatemia. Isto pode acontecer porque os sintomas, como cansaço, dores musculares e dores ósseas, se confundem facilmente com os da própria deficiência de ferro. Para dificultar ainda mais a deteção, os problemas ósseos identificados, como a osteomalacia, nem sempre são visíveis numa radiografia comum.

Um efeito já conhecido, mas com dados em falta

A hipofosfatemia e a osteomalacia hipofosfatémica já constam como efeitos indesejáveis conhecidos dos medicamentos com carboximaltose férrica. De acordo com a informação oficial, a hipofosfatemia é classificada como um efeito indesejável frequente, o que significa que pode afetar até 1 em cada 10 pessoas tratadas. Já a frequência real da osteomalacia hipofosfatémica é desconhecida, dado que os dados disponíveis não permitem fazer essa estimativa com rigor.

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As recomendações em vigor já preveem a monitorização dos níveis de fosfato no sangue em doentes que recebem doses elevadas, tratamentos de longo prazo ou que têm fatores de risco identificados. A questão que o PRAC quer agora esclarecer é se essas medidas continuam a ser suficientes.

Que medicamentos estão em causa

Apesar de a revisão ter sido despoletada por notificações relativas à carboximaltose férrica, foram também identificados casos semelhantes com outros medicamentos de ferro para administração intravenosa. Por essa razão, o âmbito da investigação alarga-se a todos estes medicamentos e não fica limitado apenas aos que contêm esta substância ativa.

O que acontece agora

O PRAC vai analisar o risco de hipofosfatemia e das perturbações ósseas relacionadas com estes medicamentos, bem como avaliar se as medidas já existentes para reduzir esse risco continuam a ser eficazes. O comité vai ainda determinar se estes riscos alteram a relação entre benefícios e riscos globais destes tratamentos e se será necessário introduzir alterações nas respetivas autorizações de introdução no mercado.

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