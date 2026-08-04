Infarmed suspende abastecimento de medicamento usado no tratamento da esquizofrenia e depressão

Os constrangimentos no abastecimento deverão manter-se até ao final do ano.

A Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed, suspendeu temporariamente a exportação de centenas de medicamentos com quetiapina - um medicamento antipsicótico atípico usado principalmente para tratar esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão. A suspensão deve-se a problemas no abastecimento.

A informação foi divulgada pelo Infarmed através da lista mensal de medicamentos com exportação suspensa. Os constrangimentos deverão manter-se até ao final do ano.

O regulador acrescenta ainda que o problema de fabrico está relacionado com uma contaminação microbiana na produção detetada num fabricante na Grécia. O constrangimento estende-se de igual forma a outros países na União Europeia.

Segundo a autoridade nacional do medicamento, esta terça-feira foram repostas duas apresentações de quetiapina 150 mg de libertação prolongada, uma de 50 mg e uma de 200 mg.

Ao longo deste mês serão ainda repostas outras três apresentações de 50 mg, uma de 150 mg, uma de 200 mg e uma de 400 mg.

A lista de medicamentos cuja exportação é temporariamente suspensa é definida mensalmente e inclui os fármacos em rutura no mês anterior cujo impacto tenha sido considerado médio ou elevado.