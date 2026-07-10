Inês de Medeiros debaixo de fogo

A crise no abastecimento de água em Almada deixou de ser apenas um problema para os moradores e passou também para o campo político.

A falta de água em Almada trouxe uma onda de contestação, não só entre os habitantes de toda aquela região como também na esfera política, a Inês de Medeiros (PS).

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, veio ontem dizer que «o que está a acontecer em Almada deve-se a uma total falta de investimento nos últimos anos na rede de abastecimento e de captação de água, e que tem evidentemente um rosto e uma culpada» (a autarca do PS).

Almada enfrenta uma crise grave no abastecimento público de água, o que levou a autarquia a decretar o estado de alerta no município.