INEM investiga falha no socorro a homem que morreu em Guimarães após bombeiros locais não serem acionados

O INEM abriu uma averiguação interna para apurar por que motivo os Bombeiros Voluntários das Taipas não foram acionados para socorrer um homem de 48 anos em paragem cardiorrespiratória, apesar de terem todos os meios disponíveis. A vítima acabou por morrer no local, em Guimarães, e a corporação local admite um possível erro na georreferenciação do CODU.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai analisar os procedimentos adotados no acionamento dos meios de socorro para uma ocorrência de paragem cardiorrespiratória registada no sábado, na vila das Taipas, concelho de Guimarães, depois de os Bombeiros Voluntários locais não terem sido mobilizados, apesar de se encontrarem operacionais.

Em resposta enviada à agência Lusa, o INEM confirmou que a ocorrência, recebida às 12h52 de sábado, será alvo de uma análise interna para verificar "todos os procedimentos adotados" e esclarecer as circunstâncias que levaram ao despacho dos meios de emergência.

A vítima, um homem de 48 anos, acabou por morrer no local.

Segundo o comandante em exercício dos Bombeiros Voluntários das Taipas, José Augusto Ferreira, a corporação teria capacidade para chegar ao local entre três e cinco minutos, enquanto os Bombeiros Voluntários de Guimarães, que foram acionados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), se encontram a cerca de nove quilómetros da ocorrência, com um tempo estimado de deslocação de aproximadamente 14 minutos.

Bombeiros dizem que tinham meios disponíveis

José Augusto Ferreira manifestou surpresa pela decisão do CODU de mobilizar outra corporação para uma ocorrência situada na área de atuação dos Bombeiros das Taipas.

"O CODU acionou diretamente os Bombeiros de Guimarães em vez do nosso corpo de bombeiros. Estamos operacionais e tínhamos todos os meios disponíveis. Ficámos estupefactos quando percebemos que outra corporação tinha sido enviada para a nossa área de atuação sem qualquer notificação à nossa equipa", afirmou.

O responsável admite que possa ter ocorrido "algum erro na triagem ou na atribuição do corpo de bombeiros, relacionado com a georreferenciação" utilizada pelo CODU, acrescentando que aguarda uma explicação formal sobre o sucedido.

Segundo o comandante, a corporação das Taipas apenas foi chamada posteriormente pelas autoridades policiais para proceder à remoção do cadáver.

INEM garante que prioridade foi máxima

O INEM esclarece que, após a triagem clínica efetuada pelo CODU, a ocorrência foi classificada como prioridade máxima (P1).

De acordo com o instituto, foi imediatamente ativada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, além de terem sido prestadas instruções telefónicas ao alertante para a realização de manobras de Suporte Básico de Vida até à chegada das equipas de emergência.

A VMER foi acionada às 12h55, a ambulância às 12h58 e, às 13h05, foi igualmente mobilizada a equipa de psicólogos do INEM.

Pelas 13h26, a equipa médica comunicou ao CODU a confirmação do óbito da vítima, tendo sido acionadas as autoridades competentes.

Acionamento dos meios será analisado

O instituto sublinha que o despacho dos meios de emergência é efetuado pelo CODU com base na avaliação clínica da situação e na informação operacional disponível no momento da ocorrência, procurando assegurar a resposta mais rápida e adequada.

Ainda assim, face às dúvidas levantadas pelos Bombeiros Voluntários das Taipas, o INEM decidiu avançar com uma investigação interna para apurar se existiu alguma falha no processo de georreferenciação ou no acionamento dos meios de socorro.