Incêndios: políticos deixam arder relatório dos peritos

As recomendações mais importantes dos 12 peritos da Comissão Técnica Independente (CTI) aos fogos rurais de 2025, nomeados pela Assembleia da República, não serão aplicadas. O relatório entregue há um mês pela CTI será o 43.º (sim, quadragésimo terceiro), desde 1982, a ir parar à gaveta, pelo menos no que respeita às reformas consideradas imprescindíveis no dispositivo e no modelo de combate a incêndios. Por falta de vontade do Governo, como se depreende do silêncio do primeiro-ministro e das declarações ao SOL do secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC). Mas também por falta de apoio parlamentar, como decorre das respostas que recebemos por parte de André Ventura e José Luís Carneiro.

Portugal vai continuar a prescindir de bombeiros especializados no combate às frentes de fogo, na floresta e no mato. Na visão dos peritos, nacionais e internacionais, consultados desde a carnificina de 2017, esses sapadores deveriam, ao longo do ano, desenvolver a sua experiência com ações de proteção da floresta, como o fogo controlado. Ao invés, o modelo português assenta em bombeiros indiferenciados, dedicados a todo o tipo de operações de proteção civil, desde o transporte de doentes ao resgate de pessoas e animais. Como não existe segregação de funções, nos grandes incêndios, o dispositivo assume como prioridade a proteção de pessoas e de casas. «Em Portugal, deixa-se o fogo decidir para onde quer ir, o que não é razoável», como denunciado pelo perito australiano Gary Morgan em recente entrevista ao SOL.

O poder político não quer mexer no modelo de organização, formação e especialização dos bombeiros. Na interpretação dos peritos, plasmada no relatório, os políticos têm medo de «causar reações negativas por parte da componente do sistema ligada à supressão de incêndios». Devido a essa cobardia, as decisões estratégicas críticas, no teatro das operações, vão continuar a ser tomadas por comandantes sem a qualificação adequada, que deixam arder e cometem erros trágicos, como aconteceu, no ano passado, em Piódão e Ponte da Barca. A CTI criticou as «oportunidades de supressão perdidas em todos os grandes incêndios». Nos 11 maiores, as decisões certas teriam poupado 78% da área ardida (43 mil hectares, em vez de 196 mil), como publicado no LinkedIn por Paulo Fernandes, um dos 12 peritos.

Políticos protegem comandantes

Numa frente de fogo, o chefe da primeira equipa a chegar assume o comando. Nos termos da legislação em vigor, os meios que se vão posteriormente acumulando no terreno, muitas vezes de diferentes corporações, são comandados por quem tiver o galão mais alto entre os presentes. Não por quem melhor conheça o terreno, o comportamento do fogo ou a arte de o atacar pelo flanco. Só quando já estejam 648 homens no terreno é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) é obrigada a assumir o comando das operações. Um artigo legal, redigido de forma vaga, até lhe permite antecipar essa avocação, «sempre que a ocorrência evolua desfavoravelmente ou o dano potencial o justifique». Raramente acontece. Em regra, os especialistas em combate a fogos rurais («uma dúzia, em Portugal», de acordo com as nossas fontes) começam a influenciar as decisões quando o fogo já assumiu proporções dantescas e a catástrofe se tornou inevitável. A coordenação e o conhecimento chegam tarde demais.

Para os peritos, este modelo promove a confusão de poderes no terreno e a entrega de decisões estratégicas a quem não tem competências para tanto. Ao SOL foram relatados alguns casos vexatórios, como o de comandantes operacionais incapazes de interpretar os boletins de previsão meteorológica. Nos termos do relatório da CTI, a legislação privilegia «a nomeação por inerência e não por competência» e contraria «de forma flagrante» o plano nacional, aprovado pelo poder político, proposto pela anterior CTI, que investigou a carnificina de 2017.

Governo e demais partidos do arco governativo fecham os olhos ao problema. O secretário de Estado da Proteção Civil argumenta que «o exercício do comando já incorpora uma dimensão de competência profissional e não apenas um critério de precedência temporal». O Ministério da Administração Interna (MAI) «mudou os conteúdos dos cursos para os quadros de comando» e está a desenvolver um modelo para uma academia de formação de oficiais bombeiros. Sobre a criação da especialização do combate a fogos florestais e a reforma das regras de comando, nenhum compromisso, nem prazo. O MAI ainda está a estudar as recomendações dos peritos. Eventuais alterações surgirão «nos calendários institucionais próprios», na expressão de Rui Rocha.

O Chega, que nomeou um dos peritos da CTI, rejeitará esta recomendação. «Não concordamos com a conclusão de que esta regra contraria de forma flagrante os princípios do plano nacional em vigor», responde André Ventura ao SOL. No quadro da discussão do Orçamento do Estado para 2027, o Chega apresentará «propostas sobre vencimentos, subsídio de risco, isenções de IRS, transferências e requalificação de instalações e veículos». Especialização, segregação de funções e comando não são reformas na agenda do partido. «Se houver que mexer nas estruturas de comando, o que não temos por absolutamente necessário, será depois de estar resolvido o demais que é mais urgente», declara André Ventura.

O Partido Socialista exigiu ao Governo um prazo, até ao final deste mês, para executar as recomendações da CTI. Perguntámos a José Luís Carneiro se isso envolvia a reforma do dispositivo de combate. «As questões colocadas devem ser dirigidas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que tem as responsabilidades técnicas e operacionais sobre a matéria», reagiu o secretário-geral do PS. E assim evitou responder à pergunta sobre «por que consagrou a nomeação por inerência e nunca a corrigiu nos dois anos seguintes», enquanto ministro da Administração Interna.

43 vezes a deixar arder

Há um detalhe nas respostas de Rui Rocha e de André Ventura que continua a perpetuar o grande mal-entendido entre peritos e políticos. O governante e o líder da oposição garantem que o comando acaba nas mãos de quem é competente. Só que «competência», na linguagem do decreto-lei em vigor, é jurídica: define quem tem jurisdição, quem está acima na escala hierárquica. A CTI usa a mesma palavra noutro sentido: quem sabe fazer.

Chegados aqui, é importante esclarecer que a CTI está bem acompanhada. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) escreveu este ano, num relatório sobre Portugal, que «a hierarquia tem sido priorizada em detrimento da especialização técnica, reduzindo, em última análise, a eficácia operacional». Desde 1982, 42 outros relatórios técnicos pediram a mesma reforma, através de 1.267 recomendações. Sempre que acontece uma tragédia, os políticos aliviam a pressão da opinião pública com nova comissão. Depois, fecham os olhos às reformas propostas para o dispositivo de combate, tapam os ouvidos às críticas que lhes são dirigidas e fecham a boca até à ‘época de incêndios’ seguinte.

A população começa a perceber que o rei vai nu. Este verão, os moradores de Vilarinho da Castanheira e Pinhal do Douro, no concelho de Carrazeda de Ansiães, acusaram publicamente a Proteção Civil de descoordenação no combate ao incêndio que chegou às suas aldeias, sustentando que havia meios no terreno parados. Nenhum dos moradores apontou o dedo aos bombeiros, mas a quem os comandava.

Portugal é campeão da Europa da área ardida: 0,68% ao ano, entre 2015 e 2024, contra 0,42% da Grécia e 0,17% de Espanha. E campeão do mundo da produção de relatórios sobre o assunto: 43, quarenta e três. O da última CTI, sobre 2025, é apenas mais um a ser deixado arder, como se deixa arder a floresta.