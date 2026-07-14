Incêndios: oito concelhos sob perigo máximo e mais de 60 em risco muito elevado

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul.

O verão traz sempre consigo a época mais perigosa em Portugal: os incêndios.

Esta terça-feira, oito concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco estão em perigo máximo de incêndio rural, o nível mais elevado numa escala de cinco, definida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em causa estão os concelhos de:

Bragança (Bragança)

Vimioso (Bragança)

Miranda do Douro (Bragança)

Mogadouro (Bragança)

Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda)

Almeida (Guarda)

Sabugal (Guarda)

Penamacor (Castelo Branco)

Em perigo muito elevado de incêndio estão mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Para efeitos de cálculo, o IPMA tem em conta a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul.

Poderá ocorrer chuva fraca no litoral a norte do cabo Espichel até final da manhã e de aguaceiros fracos no interior Norte e Centro durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu) e os 19 (Portalegre) e as máximas entre os 22 (Viana do Castelo) e os 33 graus (Castelo Branco).