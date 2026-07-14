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Incêndios: oito concelhos sob perigo máximo e mais de 60 em risco muito elevado

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul.
Redação
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Incêndios: oito concelhos sob perigo máximo e mais de 60 em risco muito elevado
Miguel Silva

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O verão traz sempre consigo a época mais perigosa em Portugal: os incêndios. 

Esta terça-feira, oito concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Castelo Branco estão em perigo máximo de incêndio rural, o nível mais elevado numa escala de cinco, definida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em causa estão os concelhos de: 

  • Bragança (Bragança)

  • Vimioso (Bragança)

  • Miranda do Douro (Bragança)

  • Mogadouro (Bragança)

  • Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda)

  • Almeida (Guarda)

  • Sabugal (Guarda)

  • Penamacor (Castelo Branco)

Em perigo muito elevado de incêndio estão mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Para efeitos de cálculo, o IPMA tem em conta a temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul.

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Poderá ocorrer chuva fraca no litoral a norte do cabo Espichel até final da manhã e de aguaceiros fracos no interior Norte e Centro durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu) e os 19 (Portalegre) e as máximas entre os 22 (Viana do Castelo) e os 33 graus (Castelo Branco).

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Risco máximo de incêndio
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Meteorologia Portugal
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