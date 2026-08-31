Incêndio num hotel em Fátima faz uma vítima mortal. Mulher tinha 63 anos

Um incêndio que deflagrou, na madrugada desta segunda-feira, num quarto de hotel em Fátima, no concelho de Ourém, provocou a morte de uma mulher de 63 anos
A vítima era de nacionalidade espanhola. A ocorrência mobilizou meios de emergência para a unidade hoteleira, onde foram realizadas operações de combate às chamas e de socorro.
Fogo deflagrou durante a madrugada
Segundo avança a CNN Portugal, o alerta foi dado cerca das 00h39, levando à deslocação de meios de socorro para o hotel, e posteriormente, à retirada de mais de 50 pessoas das instalações.
As circunstâncias exatas em que o incêndio começou não são, para já, conhecidas.
No local estiveram elementos dos Bombeiros e da GNR, apoiados por 10 veículos.
Autoridades investigam circunstâncias da morte
O caso já está nas mãos da Polícia Judiciária (PJ).