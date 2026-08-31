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Incêndio num hotel em Fátima faz uma vítima mortal. Mulher tinha 63 anos

Uma mulher de nacionalidade espanhola morreu durante a madrugada desta segunda-feira na sequência de um incêndio numa unidade hoteleira em Fátima.
Redação
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Incêndio num hotel em Fátima faz uma vítima mortal. Mulher tinha 63 anos

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Um incêndio que deflagrou, na madrugada desta segunda-feira, num quarto de hotel em Fátima, no concelho de Ourém, provocou a morte de uma mulher de 63 anos

A vítima era de nacionalidade espanhola. A ocorrência mobilizou meios de emergência para a unidade hoteleira, onde foram realizadas operações de combate às chamas e de socorro.

Fogo deflagrou durante a madrugada

Segundo avança a CNN Portugal, o alerta foi dado cerca das 00h39, levando à deslocação de meios de socorro para o hotel, e posteriormente, à retirada de mais de 50 pessoas das instalações.

As circunstâncias exatas em que o incêndio começou não são, para já, conhecidas.

No local estiveram elementos dos Bombeiros e da GNR, apoiados por 10 veículos.

Autoridades investigam circunstâncias da morte

O caso já está nas mãos da Polícia Judiciária (PJ).

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