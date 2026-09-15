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Incêndio no Centro Porsche do Porto danifica quatro viaturas

Um incêndio no Centro Porsche do Porto, em Ramalde, danificou quatro viaturas. Uma ficou completamente destruída e três sofreram danos parciais. A causa está a ser investigada pela PSP.
Redação
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Incêndio no Centro Porsche do Porto danifica quatro viaturas

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Um incêndio no Centro Porsche do Porto, em Ramalde, danificou quatro viaturas. Uma ficou completamente destruída e três sofreram danos parciais. A PSP está a investigar as causas do fogo, que deflagrou deflagrou cerca das 23h00 de segunda-feira, na Rua Manuel Pinto de Azevedo, em Ramalde, no Porto.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, pelo menos uma viatura ficou completamente destruída e outras três sofreram danos parciais.

A causa do incêndio está ainda por determinar e encontra-se em investigação pelas autoridades.

Além da PSP, foram mobilizados para o local elementos dos Bombeiros Voluntários Portuenses e do Regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto.

Até ao momento não foram divulgadas informações sobre feridos na sequência do incêndio.

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Investigação da PSP

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