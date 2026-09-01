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Incêndio mortal em hotel de Fátima: vela acesa pode ter causado o fogo

Uma turista espanhola, de 63 anos, morreu num incêndio num hotel em Fátima. O fogo começou no quarto onde estava hospedada e uma das hipóteses investigadas pela PJ aponta para uma vela acesa que poderá ter provocado a ignição. Mais de 50 pessoas foram retiradas do hotel.
Redação
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Incêndio mortal em hotel de Fátima: vela acesa pode ter causado o fogo

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O fogo começou num quarto situado no primeiro andar de uma unidade hoteleira e acabou por ficar circunscrito a esse espaço. No entanto, o fumo espalhou-se pelo edifício, obrigando à retirada de mais de 50 pessoas que se encontravam no interior.

A mulher fazia parte de um grupo de turistas espanhóis, oriundos da região de Cádis, que tinha chegado a Fátima no sábado.

Vela é uma das hipóteses investigadas

A Polícia Judiciária (PJ) assumiu a investigação para determinar as circunstâncias do incêndio e esclarecer o que esteve na origem da ignição.

Uma das hipóteses que está a ser analisada é a possibilidade de uma vela acesa, que terá sido levada para o quarto, ter entrado em contacto com tecidos ou roupa e desencadeado o fogo.

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Não é permitida a entrada de velas nos quartos

Natália Pereira, uma das responsáveis pela gestão do hotel, explicou ao mesmo jornal, que a unidade não permite normalmente a entrada de velas nos quartos e que estão a ser analisadas as imagens de videovigilância para perceber se alguém entrou no quarto com uma. Segundo a responsável, os materiais existentes nos quartos são considerados antifogo.

Grupo de turistas regressou mais cedo a Espanha

A tragédia levou o grupo de visitantes espanhóis a interromper a estadia em Fátima.

Os turistas tinham chegado à cidade no sábado, mas acabaram por antecipar o regresso a Espanha esta segunda-feira, depois do incêndio que vitimou uma das pessoas que os acompanhava.

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