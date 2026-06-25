Incêndio em stand de autocaravas em Matosinhos pode ter sido provocado por balão de São João

A proprietária do espaço revela que todos os carros destruídos estavam cobertos por um seguro.

O incêndio que destruiu grande parte de um stand de autocaravanas em Leça da Palmeira, Matosinhos, pode ter sido causado por um balão do São João, celebração na cidade do Porto. Os prejuízos estão estimados em mais de 800 mil euros.

Tudo aconteceu na noite de terça-feira. O incêndio consumiu mais de 35 veículos, todos totalmente destruídos. Os moradores dos arredores afirmam ter ouvido explosões durante o incêndio, que mobilizou vários meios de socorro.

A proprietária do espaço, citada pela SIC Notícias, revela que todos estavam cobertos por um seguro.

Embora as causas do incidente continuem por apurar, as suspeitas apontam para a queda de um balão de São João. "A minha esperança é que se tiverem a certeza que foi devido aos balões de São João que acabem com isso”, admitiu Amélia Amil, a proprietária.

A investigação está ao cargo da Polícia Judiciária para apurar a origem exata das chamas.