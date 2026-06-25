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Incêndio em stand de autocaravas em Matosinhos pode ter sido provocado por balão de São João

A proprietária do espaço revela que todos os carros destruídos estavam cobertos por um seguro.
Redação
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Incêndio em stand de autocaravas em Matosinhos pode ter sido provocado por balão de São João
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Tudo aconteceu na noite de terça-feira. O incêndio consumiu mais de 35 veículos, todos totalmente destruídos. Os moradores dos arredores afirmam ter ouvido explosões durante o incêndio, que mobilizou vários meios de socorro.

A proprietária do espaço, citada pela SIC Notícias, revela que todos estavam cobertos por um seguro.

Embora as causas do incidente continuem por apurar, as suspeitas apontam para a queda de um balão de São João. "A minha esperança é que se tiverem a certeza que foi devido aos balões de São João que acabem com isso”, admitiu Amélia Amil, a proprietária.

A investigação está ao cargo da Polícia Judiciária para apurar a origem exata das chamas.

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