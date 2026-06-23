Incêndio em Loulé mobiliza mais de 150 operacionais e corta EN2 nos dois sentidos

Fogo no sítio dos Besteiros, no Ameixial, está a ser combatido por mais de uma centena de bombeiros, com apoio de meios aéreos. Estrada Nacional 2 foi encerrada por precaução.

Um incêndio rural deflagrou esta terça-feira no concelho de Loulé e está a mobilizar mais de 150 operacionais, tendo obrigado ao corte da Estrada Nacional 2 (EN2) em ambos os sentidos.

O fogo, que teve origem no sítio dos Besteiros, na freguesia do Ameixial, levou à mobilização de 156 operacionais, apoiados por 46 viaturas e nove meios aéreos, segundo avançou à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

O alerta para o incêndio foi dado às 10h49 e o corte da EN2 foi efetuado cerca das 11h25, como medida preventiva devido à evolução das chamas e às condições no local.

Sem evacuações de habitações previstas

Apesar da dimensão do dispositivo envolvido no combate às chamas, não há, até ao momento, indicação de evacuação de habitações.

Fonte da Proteção Civil algarvia explicou à Lusa que "não houve reporte para o comando regional da necessidade de evacuar casas", acrescentando não ter conhecimento de que essa medida tenha sido determinada pelo comandante das operações no terreno.

Os meios de combate continuam mobilizados para controlar o incêndio, numa altura em que várias regiões do país enfrentam condições meteorológicas favoráveis à propagação de fogos rurais.