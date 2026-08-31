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Incêndio em hotel de Fátima: PJ ainda não determinou a causa que matou turista espanhola

A Polícia Judiciária já inspecionou o local e recolheu vestígios, mas ainda não conseguiu determinar a origem do incêndio que matou uma turista espanhola num hotel de Fátima. As chamas ficaram circunscritas ao quarto da vítima e obrigaram à retirada de 53 pessoas.
Redação
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A Polícia Judiciária (PJ) revelou hoje que a causa do incêndio que esta madrugada provocou a morte de uma turista espanhola num hotel em Fátima está por determinar.

“Ainda não está determinada a causa do incêndio”, afirmou à agência Lusa fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ.

De acordo com a mesma fonte, “foi feita a inspeção ao local e recolha de vestígios, e vai ser feita a avaliação”.

Uma turista espanhola morreu hoje de madrugada num incêndio num hotel na cidade de Fátima, que obrigou à retirada de 53 pessoas da unidade, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Fátima, a vítima mortal é uma mulher com cerca de 60 anos que estava integrada num grupo de nacionalidade espanhola alojado no hotel.

“O incêndio ficou circunscrito ao quarto”, adiantou a mesma fonte.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o incêndio chegou às autoridades às 00:39 e foi extinto às 01:06.

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Ao local acorreram meios dos bombeiros voluntários de Fátima e de Ourém, Instituto Nacional de Emergência Médica, Guarda Nacional Republicana e PJ, com 28 operacionais e 10 viaturas.

O incêndio obrigou à retirada de 53 pessoas da unidade hoteleira, referiu o Comando Sub-regional.

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