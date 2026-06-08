Incêndio numa casa em Gondomar faz nove feridos e mobiliza vários meios de socorro

Fogo deflagrou numa casa em Valbom e provocou dois feridos graves. Três pessoas tiveram de ser transportadas para unidades hospitalares do Porto.

Nove pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio numa habitação em Valbom, no concelho de Gondomar, que mobilizou bombeiros e meios de emergência médica durante a manhã desta segunda-feira.

O fogo deflagrou numa casa situada na Rua Xanana Gusmão e obrigou à assistência de várias vítimas, três das quais necessitaram de transporte hospitalar.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom, entre os feridos registam-se dois casos considerados graves e um ferido ligeiro que foram encaminhados para unidades de saúde da cidade do Porto.

Três vítimas levadas para o hospital

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 11h30, desencadeando uma operação de socorro que envolveu bombeiros, equipas médicas e meios de emergência pré-hospitalar.

De acordo com a mesma fonte, foram realizadas nove assistências, seis das quais no local.

As restantes três vítimas foram transportadas para os hospitais de Santo António e São João, no Porto, para avaliação e tratamento.

Causas ainda por apurar

O incêndio foi dado como extinto e resolvido por volta das 13h30.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as causas que estiveram na origem do fogo nem sobre a extensão dos danos provocados na habitação.

Nas operações de combate às chamas e assistência às vítimas participaram dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Valbom, apoiados por quatro veículos.

A operação contou ainda com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João e da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar.