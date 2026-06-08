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Incêndio numa casa em Gondomar faz nove feridos e mobiliza vários meios de socorro

Fogo deflagrou numa casa em Valbom e provocou dois feridos graves. Três pessoas tiveram de ser transportadas para unidades hospitalares do Porto.
Redação
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Incêndio numa casa em Gondomar faz nove feridos e mobiliza vários meios de socorro

Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

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Nove pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio numa habitação em Valbom, no concelho de Gondomar, que mobilizou bombeiros e meios de emergência médica durante a manhã desta segunda-feira.

O fogo deflagrou numa casa situada na Rua Xanana Gusmão e obrigou à assistência de várias vítimas, três das quais necessitaram de transporte hospitalar.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom, entre os feridos registam-se dois casos considerados graves e um ferido ligeiro que foram encaminhados para unidades de saúde da cidade do Porto.

Três vítimas levadas para o hospital

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 11h30, desencadeando uma operação de socorro que envolveu bombeiros, equipas médicas e meios de emergência pré-hospitalar.

De acordo com a mesma fonte, foram realizadas nove assistências, seis das quais no local.

As restantes três vítimas foram transportadas para os hospitais de Santo António e São João, no Porto, para avaliação e tratamento.

Causas ainda por apurar

O incêndio foi dado como extinto e resolvido por volta das 13h30.

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Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as causas que estiveram na origem do fogo nem sobre a extensão dos danos provocados na habitação.

Nas operações de combate às chamas e assistência às vítimas participaram dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Valbom, apoiados por quatro veículos.

A operação contou ainda com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João e da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar.

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