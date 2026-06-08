Incêndio numa casa em Gondomar faz nove feridos e mobiliza vários meios de socorro

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Nove pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio numa habitação em Valbom, no concelho de Gondomar, que mobilizou bombeiros e meios de emergência médica durante a manhã desta segunda-feira.
O fogo deflagrou numa casa situada na Rua Xanana Gusmão e obrigou à assistência de várias vítimas, três das quais necessitaram de transporte hospitalar.
Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom, entre os feridos registam-se dois casos considerados graves e um ferido ligeiro que foram encaminhados para unidades de saúde da cidade do Porto.
Três vítimas levadas para o hospital
O alerta para o incêndio foi dado cerca das 11h30, desencadeando uma operação de socorro que envolveu bombeiros, equipas médicas e meios de emergência pré-hospitalar.
De acordo com a mesma fonte, foram realizadas nove assistências, seis das quais no local.
As restantes três vítimas foram transportadas para os hospitais de Santo António e São João, no Porto, para avaliação e tratamento.
Causas ainda por apurar
O incêndio foi dado como extinto e resolvido por volta das 13h30.
Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as causas que estiveram na origem do fogo nem sobre a extensão dos danos provocados na habitação.
Nas operações de combate às chamas e assistência às vítimas participaram dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Valbom, apoiados por quatro veículos.
A operação contou ainda com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São João e da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Gondomar.