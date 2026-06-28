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Incêndio em Freixo de Espada à Cinta mobiliza mais de 150 operacionais e cinco meios aéreos

Fogo deflagrou numa zona de mato em Bragança e está a ser combatido por dezenas de equipas. Vento está a dificultar o trabalho dos bombeiros, mas não há habitações em risco.
Redação
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Incêndio em Freixo de Espada à Cinta mobiliza mais de 150 operacionais e cinco meios aéreos

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Mais de 150 operacionais estão este domingo a combater um incêndio florestal em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança. As chamas, que deflagraram, pelas 13h57, numa zona de mato, estão ainda a mobilizar cinco meios aéreos e 41 meios terrestres, pelas 20h10 deste domingo.

Segundo fonte oficial da Proteção Civil, citada pelas autoridades, não há, para já, habitações em risco nem estradas cortadas devido ao fogo.

O vento que se faz sentir na região está, contudo, a dificultar os trabalhos das equipas no terreno, aumentando a preocupação com uma possível propagação das chamas.

Máquina de rasto usada para travar avanço do fogo

Para ajudar no combate ao incêndio, uma máquina de rasto já foi mobilizada para criar linhas de contenção e tentar impedir que o fogo avance para novas áreas.

As equipas de emergência continuam concentradas no controlo das chamas, numa operação que envolve bombeiros, meios da Proteção Civil e apoio aéreo.

A evolução do incêndio está dependente das condições meteorológicas, sobretudo da intensidade e direção do vento, um dos principais fatores de dificuldade no combate aos fogos rurais.

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Autoridades acompanham situação no terreno

As autoridades mantêm a monitorização da ocorrência em Freixo de Espada à Cinta, garantindo o acompanhamento da situação e a eventual ativação de novos meios caso seja necessário.

Até ao momento, não foram registados danos em habitações nem há indicação de pessoas em perigo devido ao incêndio.

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Incêndio Florestal
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