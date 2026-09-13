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Incêndio em Beja mantém quase 100 operacionais no terreno. Acessos dificultam combate

O fogo, para o qual foi dado alerta às 18h35 de sábado, consome uma área de mato e pasto num local conhecido como Guarita Nova, no concelho de Beja.
SOL/Lusa
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Incêndio em Beja mantém quase 100 operacionais no terreno. Acessos dificultam combate
Miguel Silva

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O incêndio que deflagrou no sábado à tarde numa área de mato e pasto no concelho de Beja continua hoje ativo, mobilizando 98 operacionais, apoiados por 32 viaturas e dois meios aéreos, revelou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o combate às chamas está a ser dificultado pelos difíceis acessos no local.

O fogo, para o qual foi dado alerta às 18h35 de sábado, consome uma área de mato e pasto num local conhecido como Guarita Nova, no concelho de Beja.

Às 09h00 deste domingo, segundo a fonte da Proteção Civil, o combate ao incêndio envolvia 98 operacionais, apoiados por 32 viaturas e dois meios aéreos.

No sábado à noite, os bombeiros monitorizaram a possibilidade de evacuar o local onde decorria uma festa de casamento, mas não chegou a ser necessário.

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