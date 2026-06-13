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Incêndio em Aljustrel obriga ao corte de várias estradas e mobiliza mais de 100 operacionais

Às 16h45 deste sábado, estavam no local cerca de 110 operacionais a combater o fogo, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.
Redação
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Incêndio em Aljustrel obriga ao corte de várias estradas e mobiliza mais de 100 operacionais

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Um incêndio no concelho de Aljustrel, em Beja, obrigou ao corte do trânsito no troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Aljustrel e Ervidel. As chamas estão a ser combatidas por mais de 100 operacionais.

Está também cortada a Estrada Municipal 527 (EM527), que liga as localidades de Corte Vicente Anes e São João de Negrilhos, ainda em Aljustrel.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que as chamas estão a consumir uma área de pasto e mato junto à localidade de Corte Vicente Anes, mas por enquanto não existem habitações ou pessoas em risco.

A Câmara de Aljustrel já revelou que, apenas por "questões de segurança", a estrada que liga Ervidel a São João de Negrilhos está também encerrada, apelando à população que "mantenha a serenidade e a calma".

Às 16h45 deste sábado, estavam no local cerca de 110 operacionais a combater o fogo, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.

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