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Incêndio destrói stand de autocaravanas em Leça da Palmeira e obriga a retirar moradores

Chamas deflagraram durante a noite junto ao Mar Shopping, em Matosinhos. Fogo mobilizou dezenas de operacionais e chegou a provocar condicionamentos na A28.
Redação
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Incêndio destrói stand de autocaravanas em Leça da Palmeira e obriga a retirar moradores
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Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Um incêndio de grandes dimensões consumiu um stand de autocaravanas em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, durante a noite de terça-feira. O fogo foi entretanto extinto, mas a operação de combate obrigou à mobilização de dezenas de bombeiros.

O alerta foi dado às 23h51 e, segundo a informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 01h30 encontravam-se no local 43 operacionais apoiados por 12 veículos.

O incêndio ocorreu junto ao Mar Shopping e não provocou feridos, apesar da dimensão das chamas. A circulação na A28 chegou a estar condicionada devido à proximidade da zona afetada.

Moradores retirados após várias explosões

Testemunhas relataram momentos de apreensão durante o incêndio, referindo ter ouvido várias explosões enquanto as chamas consumiam o espaço onde estavam estacionadas várias autocaravanas.

Alguns moradores das proximidades tiveram mesmo de ser retirados das habitações como medida de precaução, devido à intensidade do fogo e ao risco associado à propagação das chamas.

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As autoridades vão agora apurar as causas que estiveram na origem do incêndio e avaliar os danos provocados no stand de autocaravanas..

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