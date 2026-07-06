Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide. Causas do incêndio permanecem desconhecidas

O alerta foi dado pouco depois das cinco da manhã desta segunda-feira.

Um incêndio deflagrou na madrugada desta segunda-feira numa loja de produtos chineses como roupas e artigos para casa, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, mobilizando dezenas de operacionais de várias corporações de bombeiros.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 05h00, revelou fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa à agência Lusa.

Não há feridos a registar e a origem do incêndio permanece desconhecida.

Segundo a estação televisiva da SIC Notícias, o incêndio ainda está ativo.

A loja situa-se perto de um posto de combustível, um restaurante de fast food e de várias empresas.

A estação de serviço permanece encerrada por ordem das autoridades.