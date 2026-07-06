segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide. Causas do incêndio permanecem desconhecidas

O alerta foi dado pouco depois das cinco da manhã desta segunda-feira.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide. Causas do incêndio permanecem desconhecidas

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Um incêndio deflagrou na madrugada desta segunda-feira numa loja de produtos chineses como roupas e artigos para casa, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, mobilizando dezenas de operacionais de várias corporações de bombeiros.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 05h00, revelou fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa à agência Lusa.

Não há feridos a registar e a origem do incêndio permanece desconhecida.

Segundo a estação televisiva da SIC Notícias, o incêndio ainda está ativo.

A loja situa-se perto de um posto de combustível, um restaurante de fast food e de várias empresas.

A estação de serviço permanece encerrada por ordem das autoridades.

Temas

Incêndio
Carnaxide
Loja
Produtos Chineses
Oeiras

Leia também

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Animal foi resgatado por um membro da Associação dos Animais de Lisboa depois de um alerta dado por moradores. O cão apresentava sinais de exaustão e ferimentos graves. O caso foi participado à PSP.
Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Mundial 2026. Sem brilho

Portugal tem quatro campeões europeus, o melhor goleador da história do futebol e o melhor jogador da Premier League, mas apenas ganhou um jogo na fase de grupos. O grau de dificuldade era baixo e, mesmo assim, ficou aquém.
Mundial 2026. Sem brilho

Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide. Causas do incêndio permanecem desconhecidas

O alerta foi dado pouco depois das cinco da manhã desta segunda-feira.
Incêndio deflagra em loja de produtos chineses em Carnaxide. Causas do incêndio permanecem desconhecidas

Mais vistos

Destaques