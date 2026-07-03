Incêndio de Vouzela alastra a Águeda e atinge anexos e casas devolutas

As chamas chegaram durante a madrugada ao concelho de Águeda, depois de uma progressão descrita como "atípica". Há registo de um ferido com queimaduras, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e a circulação na Linha do Vouga continua interrompida.

O incêndio que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Tourelhe, na freguesia de Cambra, concelho de Vouzela, alastrou durante a noite ao concelho de Águeda, distrito de Aveiro, atingindo anexos e casas devolutas. Apesar da violência das chamas, não há registo de pessoas desalojadas.

O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, explicou que os danos conhecidos até ao momento incidem sobretudo em edifícios sem habitação permanente.

"As informações que tenho até agora são de anexos e casas devolutas e até algumas em ruínas. Mas temos de fazer o balanço. Isto passou próximo de dezenas de aldeias e temos que avaliar com mais calma o que aconteceu", disse o autarca à agência Lusa, acrescentando que, às 09h00, não existiam desalojados.

Progressão rápida surpreendeu o concelho

Jorge Almeida descreveu o comportamento do incêndio como invulgar, sublinhando a rapidez com que as chamas chegaram ao concelho impulsionadas pelo vento.

"As projeções são diabólicas. Com este vento todo a empurrá-lo criou aqui um corredor por aqui abaixo desde Macieira de Alcoba até à cidade que foi uma coisa fantástica. Eram 10 da noite [22:00 de quinta-feira] e estava tudo tranquilo em Águeda, apesar de nos apercebermos da aproximação do incêndio, e às 04:30 ele já estava na cidade", afirmou.

O autarca aguardava ainda a entrada em ação dos meios aéreos, considerando tratar-se de um incêndio "atípico, com uma brutalidade em termos de progressão".

Apesar da chegada das chamas durante a madrugada, Jorge Almeida garantiu que a população se encontrava em alerta.

Há também registo de um ferido com queimaduras. Segundo o presidente da autarquia, a vítima terá tentado combater o incêndio pelos próprios meios.

"Aparentemente tentou ele próprio fazer qualquer tipo de combate ao incêndio e as coisas não correram bem. Foi evacuado com algumas queimaduras", explicou.

Linha de fogo continua a preocupar autoridades

O comandante António Ribeiro, do Comando Sub-regional da Região de Aveiro, confirmou à Lusa que o incêndio chegou durante a noite ao centro da cidade de Águeda, embora a situação esteja agora mais estabilizada nessa zona.

"Está muito fumo. Isto parece que é nevoeiro cerrado, mas com vida normal. As estradas estão abertas e está tudo a circular", afirmou.

Segundo o responsável, a principal preocupação mantém-se na extensa frente ativa que se estende entre Cambra e Águeda, atravessando várias povoações.

"Houve a defesa das povoações por onde o fogo passou, mas não chegou a haver evacuações", referiu.

Face à evolução do incêndio, a Câmara Municipal de Águeda ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

Entretanto, a circulação ferroviária na Linha do Vouga foi suspensa entre as estações de Águeda e Sernada do Vouga devido à proximidade das chamas da via férrea, informou a Infraestruturas de Portugal.

O incêndio começou às 03h04 de quinta-feira, em Tourelhe, na freguesia de Cambra, concelho de Vouzela. Pelas 09h00 desta sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava que o combate às chamas mobilizava 903 operacionais, apoiados por 280 veículos e cinco meios aéreos.