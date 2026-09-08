IGAS investiga Hospital Garcia de Orta após suspensão de consultas de gravidez não desejada

A entidade quer perceber se a decisão foi efetivamente concretizada e, sobretudo, como estão a ser assegurados os cuidados às utentes da região.

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, será investigado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) após a suspensão das consultas de gravidez não desejada em agosto.

A informação foi avançada pelo Diário de Notícias, que explica que o processo foi instaurado já no dia 27 do mês passado, por despacho do inspetor-geral António Carapeto. Segundo este, deu início ao processo após ter recebido uma “exposição relativa à organização dos cuidados prestados às mulheres que recorrem à interrupção voluntária da gravidez na área da Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E".

O objetivo do “processo inspetivo” é conferir se a decisão de fechar a consulta para o processo de IVG (Interrupção Voluntária da Gravidez) foi concretizada e como se está a processar a organização dos cuidados prestados às mulheres que iriam recorrer àquele hospital para esse efeito.

Recorde-se que no dia 17 de agosto, as comissões de utentes dos concelhos de Almada e Seixal denunciaram que as interrupções voluntários de gravidez (IVG) tinham sido “descontinuadas” no Hospital Garcia de Orta. A solução seria um protocolo com um “estabelecimento oficialmente reconhecido pela Direção-Geral da Saúde (DGS)” para realizar a interrupção da gravidez.

No entanto, a Unidade Local de Saúde garantiu que se tratava de uma “situação temporária”, algo contrariado pela Comissão de Utentes, que teme que se torne uma decisão definitiva, numa "opção de destruição do Serviço Nacional de Saúde por parte do Governo".

A decisão foi também criticada pelos partidos políticos que pediram justificações ao Governo,incluindo o Livre, que pediu uma audição urgente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS).