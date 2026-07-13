Idoso morre durante a apanha de polvo em praia de Vila Nova de Gaia

O alerta foi dado por um familiar da vítima.

Um homem de 79 anos morreu na noite de domingo enquanto praticava a apanha de polvo na praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado por um familiar da vítima, levando à mobilização de vários meios de emergência para o local, mas já não foi possível evitar o desfecho fatal.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi recebido cerca das 22h45.

Na sequência do alerta, foram acionados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários da Aguda e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia.

O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, onde serão realizados os procedimentos legais habituais.

Causas da morte ainda não são conhecidas

Até ao momento, as autoridades não divulgaram a causa da morte do homem.

A Autoridade Marítima Nacional adiantou apenas que as circunstâncias da ocorrência continuam por esclarecer, cabendo agora ao Comando Local da Polícia Marítima do Douro conduzir a investigação para apurar o que aconteceu.

Família recebeu apoio psicológico

Além da investigação, foi também ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, que está a prestar apoio aos familiares da vítima na sequência da ocorrência.