Idoso morre durante a apanha de polvo em praia de Vila Nova de Gaia

Um homem de 79 anos morreu na noite de domingo enquanto praticava a apanha de polvo na praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado por um familiar da vítima, levando à mobilização de vários meios de emergência para o local, mas já não foi possível evitar o desfecho fatal.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi recebido cerca das 22h45.
Na sequência do alerta, foram acionados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários da Aguda e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia.
O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, onde serão realizados os procedimentos legais habituais.
Causas da morte ainda não são conhecidas
Até ao momento, as autoridades não divulgaram a causa da morte do homem.
A Autoridade Marítima Nacional adiantou apenas que as circunstâncias da ocorrência continuam por esclarecer, cabendo agora ao Comando Local da Polícia Marítima do Douro conduzir a investigação para apurar o que aconteceu.
Família recebeu apoio psicológico
Além da investigação, foi também ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, que está a prestar apoio aos familiares da vítima na sequência da ocorrência.