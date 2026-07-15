Idoso de 87 anos foi encontrado amarrado e morto em casa em Lisboa. Dinheiro e vício no jogo terá motivado o crime

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 60 anos, na Sertã, suspeito de ter assassinado um idoso de 87 anos, em Lisboa. Segundo a investigação, o homicídio terá sido motivado por roubo, depois de o suspeito ter acumulado avultadas perdas em plataformas de jogo online.
A detenção foi efetuada esta terça-feira, na sequência de uma investigação que permitiu identificar e localizar o alegado autor dos factos.
Vítima foi encontrada amarrada dentro de casa
O crime remonta a abril do ano passado, quando o corpo da vítima foi encontrado no interior da residência onde vivia, em Lisboa.
Segundo a PJ, o homem encontrava-se em avançado estado de decomposição, com os pulsos e os tornozelos amarrados, apresentando sinais de ter sido alvo de violência extrema.
A autópsia concluiu que a morte foi provocada por "asfixia por compressão extrínseca do pescoço", confirmando tratar-se de um homicídio.
Dinheiro terá motivado o crime
De acordo com a investigação, o idoso vivia sozinho e era conhecido por transportar frequentemente quantias de dinheiro consigo.
As autoridades acreditam que essa circunstância terá despertado o interesse do suspeito, que terá planeado o roubo, acabando por matar a vítima durante o crime.
Após os factos, o homem abandonou Lisboa e fixou-se na Sertã, onde acabou por ser localizado e detido pela PJ.
Suspeito confessou homicídio
Em comunicado a PJ revelou que o detido admitiu ser o autor do homicídio.
O homem justificou a prática do crime com as dificuldades financeiras que atravessava, explicando que sofria de um problema compulsivo de jogo e que, na noite anterior ao homicídio, tinha perdido vários milhares de euros em plataformas de jogo online.
O suspeito possui antecedentes criminais por roubos com violência contra pessoas idosas, tendo já sido condenado por crimes semelhantes. Será, então, presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde será sujeito a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das devidas medidas de coação.