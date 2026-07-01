Idoso de 84 anos morre engasgado enquanto almoçava em restaurante em Ponte de Lima

Um idoso de 84 anos morreu esta quarta-feira depois de se ter engasgado num restaurante em Ponte de Lima.

O episódio aconteceu às 12h42, hora em que foi dado o alerta aos meios de socorro. O idoso estaria a almoçar no restaurante quando se sentiu mal. Foram acionados os Bombeiros de Ponte de Lima, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.

De acordo com o Correio da Manhã, à chegada dos meios de socorro ao local, a vítima encontrava-se com uma obstrução da via aérea e já em paragem cardiorrespiratória.

O óbito foi declarado no local e a ocorrência ficou ao cargo da Guarda Nacional Republicana (GNR).