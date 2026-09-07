Idoso assaltado e agredido por dois homens que roubaram réplica de relógio Patek Philippe

Um idoso foi assaltado e agredido por dois homens esta segunda-feira, na Rua Álvaro Coutinho, em Lisboa, tendo sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar, noticiou a CNN Portugal.
O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 18h30. Segundo a informação disponível, os dois suspeitos terão abordado a vítima e recorrido a coação física e agressões para concretizar o roubo.
O objeto levado pelos assaltantes foi uma réplica de um relógio da marca Patek Philippe.
Na sequência das agressões, o homem foi assistido no local pelos meios de emergência médica e acabou por ser encaminhado para o hospital.
A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar o assalto. As autoridades procuram agora identificar e localizar os dois suspeitos.