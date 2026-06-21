segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Idosa de 96 anos surpreendida por assaltante no interior da sua habitação em Matosinhos

O suspeito conseguiu fugir e ainda desligou o telemóvel da vítima para que não pudesse pedir ajuda.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Idosa de 96 anos surpreendida por assaltante no interior da sua habitação em Matosinhos
TikTok

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Uma idosa de 96 anos, acamada, viveu momentos de terror e aflição, na sequência de um assalto à sua habitação, em Matosinhos.

Tudo aconteceu na noite da passada sexta-feira, cerca das 23h, segundo o Jornal de Notícias, quando a idosa deixou de estar sozinha em casa.

"Ai que susto, quem é?", diz a idosa sobressaltada. O homem aproxima-se e a vítima desata a gritar, enquanto o suspeito lhe tenta tirar o cordão de ouro do pescoço. A vítima, devido às limitações físicas, não conseguiu reagir perante a invasão nem pedir auxílio de imediato.

Durante a ação, o homem terá procurado bens no interior das gavetas que havia no quarto, acabando por deixar tudo no chão. A vítima encontrava-se visivelmente em pânico, a chorar, ao mesmo tempo que dizia que não tinha nada.

O suspeito conseguiu fugir, e segundo o JN e as imagens de videovigilância, desligou o telemóvel da vítima para que não pudesse pedir ajuda.

Segundo a mesma fonte, a idosa só conseguiu pedir ajuda e contar o que tinha vivido na manhã seguinte quando lhe foram dar o pequeno almoço.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso.

Temas

Assalto
Matosinhos
Idosa
Vítima
Assaltante

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques