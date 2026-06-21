Idosa de 96 anos surpreendida por assaltante no interior da sua habitação em Matosinhos

O suspeito conseguiu fugir e ainda desligou o telemóvel da vítima para que não pudesse pedir ajuda.

Uma idosa de 96 anos, acamada, viveu momentos de terror e aflição, na sequência de um assalto à sua habitação, em Matosinhos.

Tudo aconteceu na noite da passada sexta-feira, cerca das 23h, segundo o Jornal de Notícias, quando a idosa deixou de estar sozinha em casa.

"Ai que susto, quem é?", diz a idosa sobressaltada. O homem aproxima-se e a vítima desata a gritar, enquanto o suspeito lhe tenta tirar o cordão de ouro do pescoço. A vítima, devido às limitações físicas, não conseguiu reagir perante a invasão nem pedir auxílio de imediato.

Durante a ação, o homem terá procurado bens no interior das gavetas que havia no quarto, acabando por deixar tudo no chão. A vítima encontrava-se visivelmente em pânico, a chorar, ao mesmo tempo que dizia que não tinha nada.

O suspeito conseguiu fugir, e segundo o JN e as imagens de videovigilância, desligou o telemóvel da vítima para que não pudesse pedir ajuda.

Segundo a mesma fonte, a idosa só conseguiu pedir ajuda e contar o que tinha vivido na manhã seguinte quando lhe foram dar o pequeno almoço.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso.