Idosa de 92 anos morre depois de cair ao rio Tejo em Almada

O alerta foi dado durante a manhã desta sexta-feira. A mulher foi retirada da água pelos bombeiros, mas acabou por morrer no local.

Uma idosa de 92 anos morreu, esta sexta-feira, depois de ter caído ao rio Tejo, junto ao cais do Ginjal, em Cacilhas, Almada.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional revela que o alerta chegou às autoridades pelas 10h00, dando conta de que uma pessoa tinha caído à água. A ocorrência mobilizou uma operação de socorro com meios da Polícia Marítima, bombeiros e INEM.

Ainda não são conhecidas as circunstâncias em que a mulher caiu ao rio.

Vítima foi retirada da água

Quando os meios de emergência chegaram ao cais do Ginjal, a mulher já se encontrava fora de água.

A vítima tinha sido retirada por elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e do INEM, que a colocaram numa zona rochosa junto ao rio.

Apesar da intervenção das equipas de socorro, não foi possível salvar a mulher. O médico do INEM confirmou a morte no próprio local.

Corpo levado para o Instituto de Medicina Legal

Depois da confirmação do óbito, as autoridades contactaram o Ministério Público para dar seguimento às diligências necessárias.

O corpo foi posteriormente transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa.

A Polícia Marítima ficou responsável pela ocorrência e deverá agora procurar esclarecer as circunstâncias que levaram à queda da mulher no Tejo.

Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado

Na sequência da ocorrência, foi também ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

Até ao momento, não foram divulgados outros detalhes sobre a queda, nomeadamente se terá ocorrido de forma acidental ou em que circunstâncias a mulher acabou por entrar na água.