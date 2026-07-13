Idosa de 81 anos fica gravemente ferida em acidente com trator em Figueira de Castelo Rodrigo

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Uma idosa de 81 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com um trator na aldeia de Penha de Águia, em Figueira de Castelo Rodrigo.
A mulher foi transportada de helicóptero para o Hospital de Viseu.
Segundo o Correio da Manhã, tudo aconteceu pouco depois das 12h00 desta segunda-feira. A idosa estava a pendura no veículo quando se desequilibrou. A roda do veículo terá passado por uma das pernas, provocando múltiplas fraturas.
No local estiveram 36 operacionais dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo, GNR e VMER da Guarda.