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Idosa de 81 anos fica gravemente ferida em acidente com trator em Figueira de Castelo Rodrigo

A mulher foi transportada de helicóptero para o Hospital de Viseu. 
Redação
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Idosa de 81 anos fica gravemente ferida em acidente com trator em Figueira de Castelo Rodrigo

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Uma idosa de 81 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com um trator na aldeia de Penha de Águia, em Figueira de Castelo Rodrigo. 

A mulher foi transportada de helicóptero para o Hospital de Viseu. 

Segundo o Correio da Manhã, tudo aconteceu pouco depois das 12h00 desta segunda-feira. A idosa estava a pendura no veículo quando se desequilibrou. A roda do veículo terá passado por uma das pernas, provocando múltiplas fraturas.

No local estiveram 36 operacionais dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo, GNR e VMER da Guarda.

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