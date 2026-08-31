Idosa de 80 anos vítima de alegado abuso sexual num lar em Arouca. Homem de 72 anos foi apanhado em flagrante

A Polícia Judiciária deteve um homem de 72 anos depois de o encontrar no quarto de uma mulher de 80, num lar de idosos em Arouca. A vítima, devido ao seu estado de saúde, apresenta incapacidade de fala e mobilidade reduzida.

Um homem de 72 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática do crime de abuso sexual, num lar de idosos no concelho de Arouca.

A detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da PJ, que encontrou o suspeito no interior do quarto da vítima, uma mulher de 80 anos, enquanto estaria a praticar atos sexuais de relevo.

Em comunicado a PJ revela que a mulher encontra-se numa situação de particular vulnerabilidade devido à sua condição de saúde e depende integralmente dos funcionários da instituição.

A vítima não tem capacidade para falar e apresenta mobilidade reduzida, circunstâncias que, de acordo com a PJ, a tornam incapaz de resistir a uma agressão.

Suspeito foi encontrado no quarto da vítima

A intervenção das autoridades ocorreu depois de o homem ter sido encontrado no quarto onde a mulher se encontrava.

A PJ enquadra os factos como um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Nesta fase, o homem encontra-se detido e é considerado suspeito, cabendo agora às autoridades judiciais avaliar os factos e determinar as medidas de coação adequadas.

Vai ser presente a tribunal

Depois da detenção, o homem será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de São João da Madeira.

Será nessa fase que o juiz irá apreciar o caso e determinar as medidas de coação que deverão ser aplicadas ao suspeito.