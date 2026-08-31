Idosa de 80 anos vítima de alegado abuso sexual num lar em Arouca. Homem de 72 anos foi apanhado em flagrante

Um homem de 72 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática do crime de abuso sexual, num lar de idosos no concelho de Arouca.
A detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da PJ, que encontrou o suspeito no interior do quarto da vítima, uma mulher de 80 anos, enquanto estaria a praticar atos sexuais de relevo.
Em comunicado a PJ revela que a mulher encontra-se numa situação de particular vulnerabilidade devido à sua condição de saúde e depende integralmente dos funcionários da instituição.
A vítima não tem capacidade para falar e apresenta mobilidade reduzida, circunstâncias que, de acordo com a PJ, a tornam incapaz de resistir a uma agressão.
Suspeito foi encontrado no quarto da vítima
A intervenção das autoridades ocorreu depois de o homem ter sido encontrado no quarto onde a mulher se encontrava.
A PJ enquadra os factos como um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Nesta fase, o homem encontra-se detido e é considerado suspeito, cabendo agora às autoridades judiciais avaliar os factos e determinar as medidas de coação adequadas.
Vai ser presente a tribunal
Depois da detenção, o homem será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de São João da Madeira.
Será nessa fase que o juiz irá apreciar o caso e determinar as medidas de coação que deverão ser aplicadas ao suspeito.