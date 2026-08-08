Iberia prepara voo especial para ver eclipse solar total como nunca antes visto

Está previsto o voo sair do aeroporto Adolfo Suárez Barajas, em Madrid, pelas 18h45 do dia 12, preparando-se para sobrevoar a província de Palência, onde a visibilidade do eclipse total se prevê de 100%.

O fenómeno do eclipse solar total está a mobilizar a Península Ibérica devido à sua raridade: o próximo será apenas em 2144. A companhia aérea espanhola Iberia vai organizar um voo “especial” com o propósito de registar uma perspetiva diferente do eclipse no dia 12 de agosto.

O voo extraordinário IB1473 - ano de nascimento do astrónomo Nicolau Copérnico, responsável pela teoria que coloca o sol como estrela central do sistema de planetas - vai permitir aos seus ocupantes ver o fenómeno a 10 quilómetros de altitude.

Os passageiros serão apenas pessoas pertencentes à comunidade científica, com o propósito de que os investigadores do projeto Shelios possam estudar a coroa solar durante o eclipse total. A tripulação será liderada por Javier Lopera, que terá ao seu lado o primeiro-oficial Javier Meana, com formação em astrofísica.

Está previsto o voo, operado num AirbusA321 XLR, sair do aeroporto Adolfo Suárez Barajas, em Madrid, pelas 18h45 do dia 12, preparando-se para sobrevoar a província de Palência, onde a visibilidade do eclipse total se prevê de 100%.

Embora a experiência seja reservada à comunidade científica, ninguém ficará de fora. O trajeto do voo será transmitido nas redes sociais da companhia aérea responsável através de uma câmara GoPro no cockpit.

Além do eclipse solar visto de um novo ângulo, há mais a acontecer durante esta experiência: será possível ver astros como Mercúrio ou Vénus quando o avião estiver em altitude cruzeiro. "O melhor sítio para se ver um eclipse é estar o mais perto dele possível", sublinha a companhia aérea no vídeo de promoção do voo.