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Duplo homicídio em Lagos: caseiro terá espancado casal e espalhado produtos químicos pelos corpos

O detido ficou em prisão preventiva.
Redação
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Duplo homicídio em Lagos: caseiro terá espancado casal e espalhado produtos químicos pelos corpos
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Uma das vítimas mortais é francesa.
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O caso do casal encontrado morto na sua casa em Lagos, no distrito de Faro, ganhou novos contornos. 

O cidadão brasileiro, de 45 anos, que seria o caseiro da habitação há cerca de sete anos, é o principal suspeito, tendo sido detido esta madrugada pela Polícia Judiciária. 

As vítimas são um homem de 79 anos, identificado como Jean Marie Grenier, de nacionalidade francesa, e uma mulher de 62, de nacionalidade romena. Viviam em Portugal há vários anos, sendo ambos empresário do ramo da saúde. 

O alerta foi dado às 13h desta sexta-feira por um amigo do suspeito. O caseiro terá ligado a pedir-lhe que o fosse buscar às proximidades da casa, com um discurso “confuso”. 

A GNR voltou a ser alertada pouco depois pela irmã da mulher assassinada, relatando que não a conseguia contactar. O suspeito foi localizado na rua pelas autoridades.

Os corpos foram encontrados cerca de uma hora e meia após a chegada das autoridades à habitação. Estavam numa cisterna de apoio à piscina da propriedade, de dimensão reduzida.

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As autoridades encontraram na propriedade embalagens de produtos químicos, que teriam sido derramados por cima dos cadáveres. Os corpos apresentavam sinais de agressões violentas, de acordo com o comunicado da PJ, provocadas por um “objeto contundente” que lhes provocou a morte.

“Em ato contínuo o suspeito arrastou as vítimas para o interior de uma cisterna de água existente na propriedade, com o objetivo de esconder os corpos, tentando inclusive decompô-los com produtos químicos”, explicaram ainda em comunicado.

As causas para o duplo homicídio permanecem desconhecidas, “embora o suspeito quando foi localizado nas imediações do local, pela GNR de Lagos, tivesse na posse de bastante dinheiro e objetos de valor presumivelmente pertencentes às vítimas”. 

O detido ficou em prisão preventiva.

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Duplo homicídio
Lagos
Polícia Judiciária
Produtos químicos
Agressões violentas

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