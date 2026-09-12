Duplo homicídio em Lagos: caseiro terá espancado casal e espalhado produtos químicos pelos corpos

O caso do casal encontrado morto na sua casa em Lagos, no distrito de Faro, ganhou novos contornos.

O cidadão brasileiro, de 45 anos, que seria o caseiro da habitação há cerca de sete anos, é o principal suspeito, tendo sido detido esta madrugada pela Polícia Judiciária.

As vítimas são um homem de 79 anos, identificado como Jean Marie Grenier, de nacionalidade francesa, e uma mulher de 62, de nacionalidade romena. Viviam em Portugal há vários anos, sendo ambos empresário do ramo da saúde.

O alerta foi dado às 13h desta sexta-feira por um amigo do suspeito. O caseiro terá ligado a pedir-lhe que o fosse buscar às proximidades da casa, com um discurso “confuso”.

A GNR voltou a ser alertada pouco depois pela irmã da mulher assassinada, relatando que não a conseguia contactar. O suspeito foi localizado na rua pelas autoridades.

Os corpos foram encontrados cerca de uma hora e meia após a chegada das autoridades à habitação. Estavam numa cisterna de apoio à piscina da propriedade, de dimensão reduzida.

As autoridades encontraram na propriedade embalagens de produtos químicos, que teriam sido derramados por cima dos cadáveres. Os corpos apresentavam sinais de agressões violentas, de acordo com o comunicado da PJ, provocadas por um “objeto contundente” que lhes provocou a morte.

“Em ato contínuo o suspeito arrastou as vítimas para o interior de uma cisterna de água existente na propriedade, com o objetivo de esconder os corpos, tentando inclusive decompô-los com produtos químicos”, explicaram ainda em comunicado.

As causas para o duplo homicídio permanecem desconhecidas, “embora o suspeito quando foi localizado nas imediações do local, pela GNR de Lagos, tivesse na posse de bastante dinheiro e objetos de valor presumivelmente pertencentes às vítimas”.

O detido ficou em prisão preventiva.