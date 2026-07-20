Homem suspeito de violar mulher em Vagos fica em prisão preventiva. Já tinha antecedentes por crimes sexuais

Um homem de 49 anos, suspeito de violar uma mulher em março, na Gafanha do Areão, em Vagos, ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial. Segundo a Polícia Judiciária, o detido já tinha cumprido penas de prisão efetiva por crimes de violação e coação sexual

Um homem de 49 anos, suspeito de ter violado uma mulher em março, na Gafanha do Areão, concelho de Vagos, distrito de Aveiro, ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, o suspeito foi detido no âmbito de uma investigação relacionada com uma violação ocorrida ao início da tarde de 2 de março.

A vítima terá sido abordada pelo homem quando ambos se cruzaram fortuitamente e, segundo os elementos recolhidos pela investigação, terá sido conduzida para um caminho ermo junto à ria, onde terá ocorrido a agressão sexual.

Suspeito já tinha antecedentes por crimes sexuais

A Polícia Judiciária adianta que o homem detido já cumpriu penas efetivas de prisão por crimes de violação e coação sexual.

Após a detenção, o suspeito foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo sido determinada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Aveiro, que prossegue a investigação às circunstâncias do crime.