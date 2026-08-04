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Homem rega companheira com álcool e incendeia-a na Amadora: vítima sofreu queimaduras em 40% do corpo

O crime terá tido origem numa discussão do casal. 
Redação
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Homem rega companheira com álcool e incendeia-a na Amadora: vítima sofreu queimaduras em 40% do corpo

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Um homem de 38 anos foi detido por suspeitas de ter regado a companheira com álcool etílico e de lhe ter ateado fogo com um isqueiro na Amadora. 

Tudo aconteceu no último sábado. De acordo com a CNN Portugal, a vítima deu entrada no Hospital Fernando da Fonseca em estado grave e com queimaduras em 40% do corpo. Foi aí que o suspeito confessou o crime às autoridades, onde foi também assistido por queimaduras nas mãos. 

O crime terá tido origem numa discussão do casal. 

O suspeito foi detido e depois do primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Fica agora a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Lisboa. O caso está ao cargo da Polícia Judiciária.

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