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Homem raptado na Marinha Grande após ser agredido e forçado a entrar numa viatura

O episódio aconteceu na noite desta terça-feira e terá começado com uma abordagem violenta à vítima.
Redação
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Homem raptado na Marinha Grande após ser agredido e forçado a entrar numa viatura
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Jovem de 20 anos ataca o pai com um canivete na A23 durante viagem de férias e deixa-o em risco de vida

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a investigar um alegado rapto ocorrido na Marinha Grande, depois de um homem ter sido retirado da via pública contra a sua vontade e levado num automóvel, na presença de várias testemunhas.

O episódio aconteceu na noite desta terça-feira e terá começado com uma abordagem violenta à vítima. Segundo a CNN Portugal, eram quatro os indivíduos envolvidos na agressão antes de obrigarem o homem a entrar numa viatura, que se colocou rapidamente em fuga.

Testemunhas assistiram ao sucedido

A ocorrência foi presenciada por várias pessoas, na Rua José Matias Pedrosa, que alertaram de imediato a GNR.

Quando as autoridades chegaram ao local, os suspeitos já tinham fugido, levando consigo a vítima, tendo sido iniciadas de imediato diligências para tentar localizar o veículo e identificar os responsáveis.

Até ao momento, não foi divulgada a identidade da vítima nem existem informações oficiais sobre o seu paradeiro.

Os suspeitos continuam em fuga.

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