Homem raptado, amarrado e agredido durante dois dias em Lisboa. Foi libertado após pagamento de resgate

O homem de 33 anos, que denunciou o crime às autoridades, necessitou de assistência médica.

Dois cidadãos estrangeiros foram detidos pela Polícia Judiciária em Lisboa, no âmbito da operação “TAKA” por suspeitas dos crimes de rapto, extorsão e ofensa à integridade física.

A operação decorreu nos passados dias 5 e 6 de agosto, através da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), com foco nos dias 27 e 28 de junho deste ano, data em que terão sido cometidos os crimes contra um homem também estrangeiro de 33 anos.

De acordo com o comunicado das autoridades, a vítima terá sido abordada na via pública e coagida a entrar no automóvel dos arguidos. Foi conduzida até uma residência e, nos dois dias seguintes, “a vítima veio a ser transportada entre diferentes locais, sempre mantida manietada e privada da liberdade, sendo repetidamente agredida, submetida a ameaças e sujeito a sevicias, enquanto lhe era exigida elevada quantia em dinheiro, como resgate para a sua libertação”.

A libertação da vítima apenas aconteceu após o pagamento das exigências dos criminosos. O homem de 33 anos, que denunciou o crime às autoridades, necessitou de assistência médica. Foi através da denúncia que a PJ conseguiu identificar os autores e proceder às detenções.

Os detidos, de 35 e 43 anos, serão agora presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas, enquanto a investigação prossegue ao cargo do Ministério Público do DIAP de Lisboa.