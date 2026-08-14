Homem que matou ex-mulher na Trofa tinha sido absolvido de um processo de violência doméstica contra a vítima

Manuel Pereira, de 65 anos, atingiu a ex-mulher, de 70, com um disparo mortal na cabeça. Usou a arma do crime para se suicidar.

O homem que matou a ex-mulher na Trofa, Porto, no passado sábado e se suiciou de seguida tinha sido absolvido de um crime de violência doméstica contra a vítima mortal em março do ano passado.

"O Tribunal de Santo Tirso considerou que, face a versões contraditórias, não há motivo justificado para conferir maior credibilidade" ao testemunho da mulher do que ao do arguido e que "em obediência ao princípio in dubio pro reo" deveriam absolver o acusado, segundo a sentença judicial citada pelo Jornal de Notícias.

Manuel Pereira, de 65 anos, atingiu a ex-mulher, de 70, com um disparo mortal na cabeça. Usou a arma do crime para se suicidar.

O homem, com antecedentes por violência doméstica, estaria já proibido de se aproximar da vítima após o fim do relacionamento, que foi incapaz de aceitar. Os dois estavam separados há cerca de um ano e a mulher já teria um novo companheiro.

Horas antes do crime, o agressor foi visto na zona de residência da vítima, e terá mesmo manifestado a intenção de cometer o crime. Uma amiga da vítima alertou-a, mas esta foi surpreendida pelo agressor na sua habitação.