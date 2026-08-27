Homem que atropelou 16 pessoas em Albufeira fica em prisão preventiva. Duas das vítimas continuam em estado grave

O homem foi detido na madrugada de terça-feira após ter desobedecido às ordens de paragem de militares da GNR numa rua conhecida como zona de bares em Albufeira.

O homem que atropelou 16 pessoas em Albufeira vai regressou esta quinta-feira a tribunal para aplicação das medidas de coação adequadas: a decisão final foi prisão preventiva.

Está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, condução perigosa, resistência e coação sobre funcionário, desobediência qualificada, condução de veículo sem habilitação legal e falsificação de documentos.

Recorde-se que o homem, de 35 anos, esteve no Tribunal de Albufeira na tarde de quarta-feira. Foi apenas identificado. O homem está indiciado por vários crimes, incluindo tentativa de homicídio.

O homem foi detido na madrugada de terça-feira após ter desobedecido às ordens de paragem de militares da GNR numa rua conhecida como zona de bares em Albufeira. O homem, residente em Sintra, avançou em direção à rua da Oura, que estava interdita ao trânsito, atropelando 16 pessoas.

Dois dos feridos estão internados em estado grave.

Apesar dos disparos para o ar de agentes da GNR, as autoridades não conseguiram parar o condutor, que acabou por colidir com um carro estacionado. Foi apanhado pouco depois e, após a realização do teste de alcoolemia, foi detetado álcool no sangue.

O detido tem carta de condução angolana e outra do Reino Unido. As circunstâncias do caso continuam a ser investigadas pela Polícia Judiciária.