Homem procurado no Brasil por violação de menor é detido pela PSP em Faro

O caso remonta a abril de 2017, no estado brasileiro de Minas Gerais.

Um homem de 31 anos procurado pelas autoridades brasileiras foi detido pela PSP em Faro. Em causa está o crime de violação de uma menor.

Em comunicado, as autoridades explicam que o detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial ao Tribunal de Évora, tendo sido decretada a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva. Aguarda agora pela decisão relativamente ao processo de extradição para o Brasil.

O crime

O detido está indiciado pelo crime de violação de pessoa vulnerável, sendo a vítima uma familiar menor de idade. O caso remonta a abril de 2017, em Minas Gerais.

Por este crime, o arguido já tinha sido condenado a uma pena de prisão de nove anos, sete meses e seis dias.