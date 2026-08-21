Homem procurado no Brasil por violação de menor é detido pela PSP em Faro

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Um homem de 31 anos procurado pelas autoridades brasileiras foi detido pela PSP em Faro. Em causa está o crime de violação de uma menor.
Em comunicado, as autoridades explicam que o detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial ao Tribunal de Évora, tendo sido decretada a medida de coação mais gravosa: a prisão preventiva. Aguarda agora pela decisão relativamente ao processo de extradição para o Brasil.
O crime
O detido está indiciado pelo crime de violação de pessoa vulnerável, sendo a vítima uma familiar menor de idade. O caso remonta a abril de 2017, em Minas Gerais.
Por este crime, o arguido já tinha sido condenado a uma pena de prisão de nove anos, sete meses e seis dias.