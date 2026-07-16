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Homem morto à pancada em Alcântara. Há um ferido grave e suspeito está em fuga

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência de uma violenta desordem registada na tarde desta quinta-feira, em Alcântara, Lisboa. A PSP está a realizar diligências para localizar o suspeito, enquanto as circunstâncias do homicídio continuam sob investigação
Redação
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Homem morto à pancada em Alcântara. Há um ferido grave e suspeito está em fuga

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Um homem morreu e outro sofreu ferimentos graves na sequência de uma violenta desordem ocorrida na tarde desta quinta-feira, na Rua do Alvito, em Alcântara, Lisboa. A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso e desenvolve diligências para localizar os suspeitos envolvidos.

O alerta foi dado cerca das 14h15, mobilizando meios policiais e de emergência para o local. À chegada, as autoridades encontraram duas vítimas com sinais de agressões.

Uma delas já se encontrava em estado crítico e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

A segunda vítima recebeu assistência no local antes de ser transportada, em estado grave, para o Hospital de São Francisco Xavier.

PSP investiga homicídio e procura autores

Segundo informação divulgada pelas autoridades, a ocorrência terá envolvido três homens, estando os alegado agressor em fuga.

Até ao momento, não existem indícios de que tenham sido utilizadas armas de fogo ou armas brancas, apontando os primeiros elementos da investigação para agressões físicas como causa da morte da vítima.

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A identidade do homem que morreu ainda não foi oficialmente divulgada.

Circunstâncias permanecem por esclarecer

A Polícia de Segurança Pública mantém um perímetro de segurança na Rua do Alvito e prossegue as diligências para identificar e deter os responsável pelas agressões.

As motivações da desordem e a relação entre os intervenientes continuam por apurar, estando o caso sob investigação das autoridades competentes.

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